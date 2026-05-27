鉅亨網編譯余曉惠
英特爾 (INTC-US)、超微(AMD-US) 等動能股看似銳不可擋，然而真是如此嗎？巴隆周刊提醒，除了報酬之外，別忘了觀察另「換手率」(turnover)，後者顯示原本強勢上漲的股票，正逐漸失去動能。
晶片股是今年春季反彈後最典型的動能股例子之一，這些股票在 2 月大幅回檔後強勢起飛。以 iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM-US) 為例，這檔 ETF 持股高度集中在科技類股，今年上漲 21%，並在 5 月中觸及 52 周新高。
該 ETF 的選股方式，是挑選 125 檔動能最強的股票，標準為：三個月報酬率減去三個月美國公債殖利率，再除以過去三年波動率。簡單來說，就是挑選「漲幅強勁且相對穩定」的股票。
目前該 ETF 主要持股包括：超微 (AMD-US)、英特爾(INTC-US)、美光(MU-US)、科林研發(Lam Research)(LRCX-US) 以及應用材料(Applied Materials)(AMAT-US)。
隨著大型科技與網路公司加速投資 AI 資料中心、晶片與相關設備，這些股票快速上漲，漲勢遠超過華爾街數個月前的預期。
但從換手率來看情況卻不是同樣情況。22V Research 的 Dennis DeBusscherre 追蹤的一籃子動能股票顯示，近期換手率已升至接近 5%，高於年初的 2%，並處於過去 10 年中的 75 百分位以上。
這個狀況代表原本強勢上漲的股票，正逐漸失去動能。
在動能策略中，這意味著部分股票已不再能以足夠的價格漲幅，為其不斷上升的波動性提供合理的支撐。
此外，這些股票在過去一個月的波動率幾乎翻倍，使其吸引力下降。雖然這不代表短期內一定會大幅下跌，但風險正在上升。
DeBusscherre 因此警告，市場可能出現所謂的「價格動能崩跌」(price momentum crashes)。
從基本面角度來看，這種風險也具有合理性。
美光、威騰 (Western Digital)(WDC-US)、泰瑞達(Teradyne)(TER-US) 等記憶體與設備類公司，可能在需求突然下降時遭遇劇烈修正，因為若客戶停止下單，供應過剩將迅速浮現。
同時，大型科技服務公司也可能在完成資料中心建設後，比市場預期更快放緩資本支出，打擊到整條供應鏈中硬體與工業設備製造商的需求。
如此一來，相關股票將受到衝擊，原因在於，雖然近期銷售與獲利成長支撐了高估值，但如果成長放緩，這些估值將難以維持。
目前動能 ETF 的預估本益比約為 23 倍，處於過去三年的中位區間，並不算特別昂貴，但也遠非便宜，尤其是在成長預期可能下修的情況下。
Trivariate Research 的 Adam Parker 指出，市場價格可能已經領先於資料中心建設與 AI 相關企業的基本面發展。
他承認，目前企業的獲利與展望仍然強勁，但股價可能已經超前反映。
巴隆總結：說得更直接一點： 現在不是買入這些股票的好時機。它們正在狂歡，但聰明的投資人不會在熱鬧派對過了午夜之後才進場。
下一篇