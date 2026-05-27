鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 16:40

動能股還能追嗎？晶片狂潮背後的轉折警訊 (圖:Shutterstock)

晶片股是今年春季反彈後最典型的動能股例子之一，這些股票在 2 月大幅回檔後強勢起飛。以 iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM-US) 為例，這檔 ETF 持股高度集中在科技類股，今年上漲 21%，並在 5 月中觸及 52 周新高。

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該 ETF 的選股方式，是挑選 125 檔動能最強的股票，標準為：三個月報酬率減去三個月美國公債殖利率，再除以過去三年波動率。簡單來說，就是挑選「漲幅強勁且相對穩定」的股票。

隨著大型科技與網路公司加速投資 AI 資料中心、晶片與相關設備，這些股票快速上漲，漲勢遠超過華爾街數個月前的預期。

但從換手率來看情況卻不是同樣情況。22V Research 的 Dennis DeBusscherre 追蹤的一籃子動能股票顯示，近期換手率已升至接近 5%，高於年初的 2%，並處於過去 10 年中的 75 百分位以上。

這個狀況代表原本強勢上漲的股票，正逐漸失去動能。

在動能策略中，這意味著部分股票已不再能以足夠的價格漲幅，為其不斷上升的波動性提供合理的支撐。

此外，這些股票在過去一個月的波動率幾乎翻倍，使其吸引力下降。雖然這不代表短期內一定會大幅下跌，但風險正在上升。

DeBusscherre 因此警告，市場可能出現所謂的「價格動能崩跌」(price momentum crashes)。

從基本面角度來看，這種風險也具有合理性。

同時，大型科技服務公司也可能在完成資料中心建設後，比市場預期更快放緩資本支出，打擊到整條供應鏈中硬體與工業設備製造商的需求。

如此一來，相關股票將受到衝擊，原因在於，雖然近期銷售與獲利成長支撐了高估值，但如果成長放緩，這些估值將難以維持。

目前動能 ETF 的預估本益比約為 23 倍，處於過去三年的中位區間，並不算特別昂貴，但也遠非便宜，尤其是在成長預期可能下修的情況下。

Trivariate Research 的 Adam Parker 指出，市場價格可能已經領先於資料中心建設與 AI 相關企業的基本面發展。

他承認，目前企業的獲利與展望仍然強勁，但股價可能已經超前反映。