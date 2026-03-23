市場預期由降息轉向「升息」 全球經濟迎來「壓力測試」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-23 10:30

油價飆升引發市場劇烈重估利率路徑，交易員最新押注顯示，聯準會 (Fed) 政策方向已由降息預期快速翻轉為升息風險升溫，全球經濟正面臨「壓力測試」。

市場預期由降息轉向「升息」 全球經濟迎來壓力測試 (圖：REUTERS/TPG)

根據 CME FedWatch 工具，截至目前，市場預估聯邦公開市場委員會 (FOMC) 10 月會議後，利率至少上調 1 碼的機率達 35%，相當有約三分之一機率升息。

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週一截稿前，10 月利率會議後利率至少上調 1 碼的機率達 35% (圖：CME)

相較之下，僅一個月前，市場仍預期有 35% 機率降息 2 碼，顯示利率預期出現快速反轉。

這波預期迅速轉變並非來自經濟數據，而是地緣政治風險急遽升高。

美國總統川普週六 (21 日) 對伊朗發出 48 小時最後通牒，要求重新開放荷姆茲海峽，否則將對其發電設施發動攻擊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 週日 (22 日) 發表最新聲明表示，若美國總統川普對伊朗能源設施發動攻擊，伊朗將「完全關閉」具有戰略重要性的荷姆茲海峽，並且將報復並摧毀美國、以色列及其盟友在中東地區的能源、資訊科技與海水淡化等三大設施。

川普則回應：「好阿！讓我們看看伊朗說的是否屬實」。美國國務院已同步發布最新全球安全警示，呼籲全球各地、特別是在中東地區的美國公民提高警戒，並指出位於中東以外的美國外交設施也可能成為潛在攻擊目標。

值得關注的是，聯準會內部態度已出現變化。過去長期支持降息的聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 近日表示，原本傾向在本週會議中對維持利率不變的決策表達反對，但在能源供應衝擊與油價可能長期維持高檔的情況下，最終改為支持按兵不動。

華勒指出，若衝突持續，油價上行壓力將對通膨構成實質影響，與先前市場討論的關稅因素不同，能源價格衝擊更可能帶來持續性通膨風險。此一轉變也被視為聯準會主席鮑爾成功凝聚多數共識的重要關鍵。

短天期公債殖利率同步大幅走高。2 年期美債殖利率重返 3.9% 之上，創去年 7 月以來新高。先前因就業數據疲弱所引發、長達七個月的殖利率下行趨勢，在中東局勢升溫後已被全面扭轉。

Finom Group 市場策略師 Seth Golden 指出，當前市場情況與 2022 年 (俄烏戰爭爆發) 相似，2 年期殖利率已與聯邦基金利率脫鉤，反映市場正重新定價升息風險。

Golden 認為，在財政支出與政策支撐下，升息對消費的衝擊仍可能被部分緩衝。

他同時表示，聯準會主席提名人華許 (Kevin Warsh) 可能傾向動用利率以外的政策工具，以應對再通膨壓力。

美國國債波動性指數也同步升溫。Tribeca Trade Group 成員 Christian Fromhertz 指出，被視為「債券版 VIX」的 MOVE 指數近期明顯攀升，反映市場對利率路徑的不確定性上升。