鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 17:20

根據《The Motley Fool》報導，Infleqtion 相較競爭對手最大的差異化優勢，在於其採用的「中性原子」技術。這項技術利用雷射捕捉並控制原子，將其作為量子電腦中的運算位元來執行計算。

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這些運算單位被稱為量子位元，由於採用天然存在的原子，因此所有粒子本質上皆完全相同，相較於其競爭對手使用透過電子電路製造的人造量子位元，更有優勢。

各種量子技術皆有其優缺點。相較其他技術路線，中性原子量子電腦的運算速度較慢。然而，Infleqtion 的技術目前已發展至足以克服多項競爭技術的固有限制。

由於採用中性原子架構，其量子電腦更容易擴展規模，且不需其他技術為控制量子位元所仰賴的昂貴設備。

Infleqtion 的技術路線也獲得進一步驗證。Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google Quantum AI 今年 3 月宣布，也將採用中性原子技術作為其量子電腦的發展方向。

此外，中性原子技術亦協助 Infleqtion 取得一筆價值 1 億美元的美國商務部合約，而同為量子運算領域的 IonQ 則未獲得此次政府資助。

值得注意的是，Infleqtion 的業務版圖並不僅限於量子電腦晶片，還涵蓋量子感測設備與量子運算軟體等領域，例如原子鐘等量子感測技術產品。

Infleqtion 高估值與虧損疑慮並存，建議逢低布局

受惠於產品線多元化，Infleqtion 第一季營收創下 950 萬美元歷史新高，年增 14%。

公司目前也已將 NASA 列為客戶之一，自 2018 年以來便持續向國際太空站提供量子技術相關服務。

此外，Infleqtion 也已取得美國海軍與美國能源部的合作合約。在多項政府訂單帶動下，公司預估今年營收至少可達 4,000 萬美元，高於 2025 年的 3,250 萬美元。

需要注意的是，Infleqtion 目前仍處於虧損狀態。第一季營業虧損擴大至 3,360 萬美元，遠高於去年同期的 700 萬美元。

不過，截至第一季末，公司帳上現金與約當現金高達 5.69 億美元，加上 1 億美元政府合約挹注，短期資金無虞。

股價方面，Infleqtion 於今年 2 月掛牌價為每股 14.25 美元，但上市以來波動劇烈，曾多次跌破發行價後又回升。

獲得美國政府合約的消息公布後，Infleqtion 股價則再度大幅走揚，使其預估本益比逼近 80 倍，估值偏高。