馬斯克德州啟動TeraFab！公開計畫宣布進軍2奈米晶片製造、挑戰台積電與三星
鉅亨網編譯莊閔棻
週六（21 日），馬斯克宣布啟動史上規模前所未有的晶片製造計畫 TeraFab，由特斯拉 (TSLA-US) 、SpaceX 與 xAI 共同打造，涵蓋邏輯晶片、記憶體及先進封裝技術，目標年產超過 1 兆瓦算力。
分析指出，這是有史以來私營企業計畫規模最大的半導體製造項目之一，將使特斯拉成為全球主要晶片製造商之一，並大幅減少對台積電 (2330-TW) 、三星或其他外部供應商的依賴，實現從晶片到軟體的 AI 堆疊全方位掌控。
此外，該項目也是特斯拉歷來最大規模的資本投入之一，計畫以公司約 440 億美元現金儲備作為資金來源，並得到馬斯克長期 AI 願景的支持。
TeraFab：2 奈米晶片工廠支撐特斯拉 AI 生態與銀河願景
TeraFab 的規劃是利用先進的 2 奈米製程技術，每年生產約 1000 億至 2000 億顆晶片，支援特斯拉全自動駕駛、Dojo 超級電腦及 Optimus 人型機器人，預估整體投資成本達 200 億至 250 億美元。
- 全自動駕駛：TeraFab 晶片將為特斯拉全自動駕駛（FSD）系統提供運算動力，使無人駕駛車輛無需依賴任何第三方晶片。
- Optimus 人型機器人：TeraFab 晶片將在 Optimus 人型機器人中運行，支持機器人進行高階 AI 運算，滿足尖端 AI 處理需求。
- Dojo 超級電腦：這些晶片也是特斯拉 Dojo 超級電腦的核心，為每個神經網路提供 AI 訓練所需的運算能力。其中 D3 晶片經過太空環境優化，能在更高運行溫度下工作，預計每年可處理地球上 1000 億瓦至 2000 億瓦的計算任務。
此外，根據馬斯克，這一聯合項目的最終願景，是引領人類邁向銀河文明時代，不僅走出地球，還將飛越火星，探索更遙遠的恆星系統。
馬斯克還透露，他們計畫首先在德州奧斯汀建立一座先進晶片製造工廠，工廠將配備製造各類邏輯晶片與記憶體所需的全部設備，在同一設施內完成晶片的製造、封裝、測試及再設計。
目前全球 AI 算力的年產能約為 200 億瓦，即便將所有現有晶片工廠的產能加總，也僅達 TeraFab 項目所需的約 2%。
馬斯克強調：「我們非常感謝現有的供應鏈，包括三星、台積電等公司，也希望他們能盡快擴大產能。我已經告訴他們，我們會購買所有晶片。但他們可接受的擴張速度有限，遠低於我們的預期，所以我們必須自行建造 Terafab。」
目前，地球僅接收到太陽能量的約二十億分之一，而全人類目前的總發電量，僅相當於太陽能量的兆分之一。
馬斯克計畫透過 Terafab，每年提供超過 1 兆瓦計算能力，涵蓋邏輯晶片、記憶體及封裝技術。其中約 80% 部署在太空，約 20% 位於地面。
他指出，美國目前的總電力供應僅約 5000 億瓦，這意味著未來多數算力需求必須依靠太空部署來滿足。
為了達到每年 1 太瓦的算力目標，每年需要將約 1000 萬噸物質送入軌道。
馬斯克表示，這是可行的，並計畫建設 1 太瓦級的太陽能發電設施來支援整個項目，而這也正是啟動 Terafab 的主要原因之一。
首曝 10 萬瓦 AI 迷你衛星
同時，馬斯克也首次公開了功率為 10 萬瓦的 AI Sat Mini 迷你衛星，配備太陽能電池板與散熱器，按比例縮小製作。
他表示，這只是迷你版本，未來衛星的功率預計將達到 100 萬瓦級。
馬斯克指出，太空太陽能的成本低於地面太陽能，因不需厚重玻璃或框架保護，免受極端天氣影響。一旦進入軌道的成本降低，將 AI 運算送入太空將變得極具吸引力。
隨著太空探索深入，規模經濟效益將越來越明顯；地球上增加能源難度與成本上升，但在太空中，能源擴充反而變得更便宜、更容易。
馬斯克的下一步計畫是在月球安裝電磁質量驅動器，配合機器人、Optimus 以及大量人力。
他表示：「有了這套裝置，你就能釋放千兆瓦級能量，並製造出相應規模的算力，將其送往深空。月球沒有大氣層，重力只有地球的 1/6，不需要火箭就能將能量加速到逃逸速度，大幅降低能源取得成本，讓計算能力達到太空中 1 太瓦的 1000 倍。」
他最後補充：「我希望我們能活得夠久，親眼見證月球上的質量加速器，這將是一個無比壯觀的景象。」
馬斯克眼中的 AI 未來、TeraFab 官網公開 AI 晶片數據與發展規劃
馬斯克表示，他相信 AI 與機器人技術是通往富足生活的唯一途徑，將帶領人類進入一個美好的未來。他描繪了人們能夠 前往土星旅行、飛越月球與火星的景象。
他進一步指出：「我認為未來一切都可能免費。聽起來很瘋狂，但如果 AI 與機器人的經濟規模達到當前地球經濟的百萬倍，那麼你想要的任何東西都將能被滿足。」
TeraFab 將使用 2 奈米工藝生產晶片，專為特斯拉各項工作負載打造，實現更小、更快且更節能的 AI 晶片設計。
TeraFab 官方網站已經上線，展示相關資訊與技術細節。
該網站近日公布了 2 奈米 AI 晶片的性能與能效數據，並展示了供應鏈控制、成本節約、與台積電生產規模的對比，以及 晶片預計成本 等多項資訊。
此外，官網還公開了 TeraFab 的三階段路線圖：發布、擴張、上市，清晰呈現項目的整體規劃。
今年 1 月底，馬斯克在特斯拉第四季度財報電話會議上正式確認，特斯拉將建立 大規模內部 AI 晶片工廠，以消除對台積電與三星的依賴。
隨後在 3 月中旬，他在社交平台 X 發文宣布：「Terafab 項目將在 7 天內啟動。」該貼文獲得數百萬次瀏覽，吸引廣泛關注。
現在，TeraFab 正式啟動，將為特斯拉全自動駕駛（FSD）系統、Dojo 超級電腦 及 Optimus 人型機器人 生產晶片。
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