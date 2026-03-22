馬斯克德州啟動TeraFab！公開計畫宣布進軍2奈米晶片製造、挑戰台積電與三星

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-22 21:00

週六（21 日），馬斯克宣布啟動史上規模前所未有的晶片製造計畫 TeraFab，由特斯拉 (TSLA-US) 、SpaceX 與 xAI 共同打造，涵蓋邏輯晶片、記憶體及先進封裝技術，目標年產超過 1 兆瓦算力。

馬斯克於德州啟動TeraFab。(圖：TeraFab官網)

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此外，該項目也是特斯拉歷來最大規模的資本投入之一，計畫以公司約 440 億美元現金儲備作為資金來源，並得到馬斯克長期 AI 願景的支持。

TeraFab：2 奈米晶片工廠支撐特斯拉 AI 生態與銀河願景

TeraFab 的規劃是利用先進的 2 奈米製程技術，每年生產約 1000 億至 2000 億顆晶片，支援特斯拉全自動駕駛、Dojo 超級電腦及 Optimus 人型機器人，預估整體投資成本達 200 億至 250 億美元。

全自動駕駛：TeraFab 晶片將為特斯拉全自動駕駛（FSD）系統提供運算動力，使無人駕駛車輛無需依賴任何第三方晶片。

Optimus 人型機器人：TeraFab 晶片將在 Optimus 人型機器人中運行，支持機器人進行高階 AI 運算，滿足尖端 AI 處理需求。

Dojo 超級電腦：這些晶片也是特斯拉 Dojo 超級電腦的核心，為每個神經網路提供 AI 訓練所需的運算能力。其中 D3 晶片經過太空環境優化，能在更高運行溫度下工作，預計每年可處理地球上 1000 億瓦至 2000 億瓦的計算任務。

此外，根據馬斯克，這一聯合項目的最終願景，是引領人類邁向銀河文明時代，不僅走出地球，還將飛越火星，探索更遙遠的恆星系統。

馬斯克還透露，他們計畫首先在德州奧斯汀建立一座先進晶片製造工廠，工廠將配備製造各類邏輯晶片與記憶體所需的全部設備，在同一設施內完成晶片的製造、封裝、測試及再設計。

目前全球 AI 算力的年產能約為 200 億瓦，即便將所有現有晶片工廠的產能加總，也僅達 TeraFab 項目所需的約 2%。

馬斯克強調：「我們非常感謝現有的供應鏈，包括三星、台積電等公司，也希望他們能盡快擴大產能。我已經告訴他們，我們會購買所有晶片。但他們可接受的擴張速度有限，遠低於我們的預期，所以我們必須自行建造 Terafab。」

目前，地球僅接收到太陽能量的約二十億分之一，而全人類目前的總發電量，僅相當於太陽能量的兆分之一。

馬斯克計畫透過 Terafab，每年提供超過 1 兆瓦計算能力，涵蓋邏輯晶片、記憶體及封裝技術。其中約 80% 部署在太空，約 20% 位於地面。

他指出，美國目前的總電力供應僅約 5000 億瓦，這意味著未來多數算力需求必須依靠太空部署來滿足。

為了達到每年 1 太瓦的算力目標，每年需要將約 1000 萬噸物質送入軌道。

馬斯克表示，這是可行的，並計畫建設 1 太瓦級的太陽能發電設施來支援整個項目，而這也正是啟動 Terafab 的主要原因之一。

首曝 10 萬瓦 AI 迷你衛星

同時，馬斯克也首次公開了功率為 10 萬瓦的 AI Sat Mini 迷你衛星，配備太陽能電池板與散熱器，按比例縮小製作。

他表示，這只是迷你版本，未來衛星的功率預計將達到 100 萬瓦級。

馬斯克指出，太空太陽能的成本低於地面太陽能，因不需厚重玻璃或框架保護，免受極端天氣影響。一旦進入軌道的成本降低，將 AI 運算送入太空將變得極具吸引力。

隨著太空探索深入，規模經濟效益將越來越明顯；地球上增加能源難度與成本上升，但在太空中，能源擴充反而變得更便宜、更容易。

馬斯克的下一步計畫是在月球安裝電磁質量驅動器，配合機器人、Optimus 以及大量人力。

他表示：「有了這套裝置，你就能釋放千兆瓦級能量，並製造出相應規模的算力，將其送往深空。月球沒有大氣層，重力只有地球的 1/6，不需要火箭就能將能量加速到逃逸速度，大幅降低能源取得成本，讓計算能力達到太空中 1 太瓦的 1000 倍。」

他最後補充：「我希望我們能活得夠久，親眼見證月球上的質量加速器，這將是一個無比壯觀的景象。」

馬斯克眼中的 AI 未來、TeraFab 官網公開 AI 晶片數據與發展規劃

馬斯克表示，他相信 AI 與機器人技術是通往富足生活的唯一途徑，將帶領人類進入一個美好的未來。他描繪了人們能夠 前往土星旅行、飛越月球與火星的景象。

他進一步指出：「我認為未來一切都可能免費。聽起來很瘋狂，但如果 AI 與機器人的經濟規模達到當前地球經濟的百萬倍，那麼你想要的任何東西都將能被滿足。」

TeraFab 將使用 2 奈米工藝生產晶片，專為特斯拉各項工作負載打造，實現更小、更快且更節能的 AI 晶片設計。

該網站近日公布了 2 奈米 AI 晶片的性能與能效數據，並展示了供應鏈控制、成本節約、與台積電生產規模的對比，以及 晶片預計成本 等多項資訊。

此外，官網還公開了 TeraFab 的三階段路線圖：發布、擴張、上市，清晰呈現項目的整體規劃。

今年 1 月底，馬斯克在特斯拉第四季度財報電話會議上正式確認，特斯拉將建立 大規模內部 AI 晶片工廠，以消除對台積電與三星的依賴。

隨後在 3 月中旬，他在社交平台 X 發文宣布：「Terafab 項目將在 7 天內啟動。」該貼文獲得數百萬次瀏覽，吸引廣泛關注。