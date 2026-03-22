鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-23 04:05

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 週日 (22 日) 發表最新聲明表示，若美國總統川普對伊朗能源設施發動攻擊，伊朗將「完全封鎖」具有戰略重要性的荷姆茲海峽。

此番表態，正值川普日前態度急轉之際。川普週六曾警告，若伊朗未在 48 小時內全面恢復荷姆茲海峽通行，美方將「徹底摧毀」伊朗發電設施。中東衝突可能進一步升級，與他前一日提及「逐步縮減軍事行動」的說法形成明顯落差。

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伊朗革命衛隊還在聲明中指出，一旦美國動手攻擊，所有持有美國股份的企業都將面臨「全面摧毀」風險。

同時，伊朗亦警告，境內設有美軍基地的國家，其能源設施也將被視為「合法打擊目標」。

伊方強調，伊朗並未主動挑起戰爭，但若伊朗發電設施遭到攻擊，將不惜一切代價進行反擊，以捍衛國家與人民利益。

目前伊朗實際上已對荷姆茲海峽形成封鎖態勢，但仍允許少數來自印度、中國、巴基斯坦等國家的油輪 / 船隻通行。

該海峽承載全球約五分之一的海運原油與液化天然氣運輸，同時也是全球主要化肥運輸通道之一，一旦全面中斷，將對能源供應鏈造成重大衝擊。

隨著中東戰事延燒，傷亡人數持續攀升。伊朗與黎巴嫩的死亡人數已累計達數千人，上週末，全球多個城市也出現反戰抗議活動。