鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-06 18:40

上周末 (2 月 28 日) 伊朗衝突爆發以來，在中東戰火的背景下，國際油價逐漸攀上每桶 80 美元的水準，在此同時，國際股市表現也明顯落後標普 500，顯示投資人認為這場衝突難以在短期內化解。

油價衝破80美元！美國能源自給成護身符 美股抗跌、國際股市落難 (圖:Reuters/TPG)

根據道瓊市場數據，截至周三為止的三個交易日以來，標普 500 指數相對於 MSCI 全世界不含美國指數 (MSCI AC World ex-USA Index)(ACWX-US) 領先 5.91 個百分點，創 4 月 9 日以來最大的三日領先幅度。

‌



中東衝突推升油價，投資人尤其擔心關鍵航道荷姆茲海峽的原油運輸受干擾，因為與美國不同，許多國家高度依賴海外能源供應，導致外國股市跌幅比美股更深。

摩根大通資產管理公司的首席全球策略師 David Kelly 說：「美國是石油淨出口國，但歐洲並不是。如果你觀察全球主要股票市場，美國對油價上漲的脆弱度，幾乎低於其他任何市場。」

這種市場領導地位的逆轉可能還會持續一段時間。Fairlead Strategies 創辦人 Katie Stockton 指出，從技術面來看，已開發市場與新興市場的國際股市，未來幾周可能持續落後於標普 500。

她說：「我們預期短期內國際股市仍會持續落後美股。」她補充說，國際股市過去幾個月以來展現出「幾乎不間斷」且「非常強勁」上漲之後，目前整體正進入回檔階段。

本周有兩檔 ETF 大幅下跌，分別是 iShares MSCI EAFE ETF(追蹤美國與加拿大以外已開發市場股票)，以及 iShares MSCI 新興市場 ETF(有廣泛的新興市場股票部位)。

根據 FactSet 數據，iShares MSCI 新興市場 ETF 本周到周四為止共下跌 7.9%，而 iShares MSCI EAFE ETF 同期下跌 5.9%。

相較之下，標普 500 本周至周四僅下跌 0.7%。

回去 2025 年新，興市場股票整體大幅跑贏美股，而在伊朗衝突爆發之前，國際股市年初的表現也明顯優於美國。

Stockton 警告，油價在突破約每桶 68 美元的技術「阻力價位」後，受伊朗衝突影響，「較高油價可能會持續數月甚至數年，而不只是幾周」。

國際股市今年迄今仍領先美股，但相對優勢正在迅速縮小。根據 FactSet 數據，iShares MSCI 全世界不含美國 ETF 今年到周四為止累計上漲 4.1%，而標普 500 則小幅下跌 0.2%。