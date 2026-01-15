鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-15 22:00

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周四 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 與全年財報，受惠於投資銀行業務強勁復甦與財富管理業務持續成長，單季獲利與營收雙雙優於市場預期。值得注意的是，該行去年第四季淨利年增近兩成，全年更繳出創紀錄的獲利表現，顯示其多年布局的業務結構在市場波動中發揮成效。

圖：摩根士丹利財報

‌



摩根士丹利表示，人工智慧 (AI) 熱潮、利率下降預期，以及企業併購活動回溫，推升投資銀行與交易需求，同時財富管理的穩定手續費收入，成為抵禦市場波動的重要支撐。

投資銀行費用大爆發 債券承銷成最大亮點

摩根士丹利去年第四季投資銀行淨收入年增 47% 至 24.1 億美元，其中顧問費收入大增 45% 至 11.3 億美元，債券承銷收入更幾近翻倍、年增 93% 至 7.85 億美元，遠高於市場預期，創下華爾街同業中最大增幅。

隨著 2025 年全球併購金額突破 5.1 兆美元，企業在 AI 前景樂觀與聯準會 (Fed) 降息環境下重啟交易，摩根士丹利在多起大型交易中扮演關鍵角色，包括擔任 IBM(IBM-US) 以 110 億美元收購 Confluent 案的顧問，以及協助 Meta(META-US) 為 Hyperion 資料中心計畫籌資逾 270 億美元。

該行執行長皮克 (Ted Pick) 指出，投資銀行活動在去年第四季明顯加速，全球市場表現也維持強勁。財務長葉夏雅（Sharon Yeshaya）則表示，公司在顧問與債務資本市場的市占率持續提升，尤其在 AI 與資料中心相關融資領域，能為大型科技客戶提供結構化解決方案。

財富管理穩定成長 客戶資產逼近 10 兆美元目標

財富管理依然是摩根士丹利最穩定的成長引擎。去年第四季該部門營收年增 13% 至 84.3 億美元，全年更創下 318 億美元的歷史新高。單季新增淨資產達 1,223 億美元，遠超市場預期，全年累計新增淨資產超過 3,500 億美元。

截至去年第四季底，摩根士丹利在財富與投資管理業務的客戶資產規模達 9.3 兆美元，逐步逼近長期設定的 10 兆美元目標。公司指出，隨著美國經濟呈現「K 型復甦」，高資產族群消費與投資力道持續，為財富管理帶來結構性支撐。

交易與資本配置並進 全年獲利創新高

在市場波動與政策訊號頻繁變動的環境下，摩根士丹利交易業務全年表現穩健。去年第四季整體交易收入達 54.3 億美元，其中股票交易仍是亮點，反映客戶在貨幣政策預期與 AI 估值爭議中持續調整投資組合。

該公司單季淨利達 44 億美元，每股盈餘 2.68 美元，優於市場預期的 2.44 美元；營收達 178.9 億美元，也高於分析師預估。全年來看，摩根士丹利繳出創紀錄的淨利表現，並在去年第四季回購 15 億美元自家股票，全年回購金額達 46 億美元。