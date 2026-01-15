鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 20:30

《路透》周四 (15 日) 報導，美國跨黨派國會議員提出一項法案，擬設立規模達 25 億美元的「關鍵礦物戰略儲備」，以穩定市場價格、並鼓勵美國本土的採礦與精煉投資。該法案被視為華府最新一波行動，試圖降低政策制定者所認定的中國對關鍵礦物價格的影響力。

不再受制於人！美國跨黨派推25億美元關鍵礦物儲備(圖：REUTERS/TPG)

這項長達 68 頁的法案指出，中國在鋰、鎳、稀土等關鍵礦物市場上，已將其在價格與供應量上的影響力「武器化」，衝擊美國礦業公司的投資與擴產計畫。相關礦物廣泛應用於電動車、高科技武器與先進製造領域，被視為攸關國安與產業競爭力的戰略資源。

法案設立戰略儲備 對抗價格操縱風險

法案內容規劃成立名為「戰略韌性儲備」(Strategic Resilience Reserve) 的新機制，並設置一個 7 人董事會，治理架構參考聯準會 (Fed)。董事會成員將由總統提名、參議院同意，負責管理資金運作與礦物採購策略。

依規劃，該儲備將收購被美國政府部門認定為「關鍵」的礦物，並存放於全美各地倉儲設施。董事會須具備專業技術背景，以確保儲存安全，例如部分鋰衍生物若接觸水分，可能釋放氫氣，存在風險。

法案亦明定，優先納入回收來源的礦物，但來自礦山開採的原料同樣符合資格。此外，盟友國家若至少出資 1 億美元，也可加入該儲備機制。儲備礦物未來可出售給民間產業或用於國防用途，所得收益將再投入採購，確保儲備長期運作。

美國指控中國影響市場 北京否認操縱

中國方面否認操縱關鍵礦物市場的指控。中國政府去年 11 月表示，致力於「維護全球生產與供應鏈的安全與穩定」。不過，美國官員與議員長期認為，中國在多項關鍵礦物上具備主導地位，已對美國產業形成結構性壓力。

過去數年，美國礦業公司已多次受到價格波動影響。鋰市場供給過剩，曾迫使北卡羅來納州的鋰礦商雅保 (Albemarle) 在 2024 年暫停美國擴產計畫；五角大廈也在去年 7 月成為美國稀土業者 MP Materials(MP-US)的最大股東，以因應中國競爭加劇。

該法案仍須通過眾議院與參議院，並由總統川普簽署後才能生效。提出法案的民主黨參議員夏欣 (Jeanne Shaheen) 表示，透過具針對性的投資與戰略儲備，可協助美國抵禦外國威脅，並以具成本效益的方式提振美國經濟。共和黨參議員楊恩 (Todd Young) 與眾議員魏特曼 (Rob Wittman) 則分別在參、眾兩院共同推動相關立法。