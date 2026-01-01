電動車不香了？福特轉向油電混合 傳找比亞迪談電池
鉅亨網編譯段智恆
《華爾街日報》(WSJ)周四 (15 日) 援引知情人士消息報導，福特汽車 (F-US) 正與中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) 洽談合作，討論由比亞迪為福特部分油電混合車款供應電池的可能性。若合作成案，福特可能採購比亞迪生產的電池，供其美國以外的整車工廠使用。目前雙方仍在討論合作模式，相關談判尚未定案，不排除最終無法達成協議。
這項潛在合作，將把福特與中國最大汽車製造商之一連結在一起。比亞迪憑藉具競爭力的成本結構與成熟技術，已對美國汽車產業形成不小壓力，也成為多家傳統車廠密切關注的對象。福特方面僅回應，會與多家公司就各種可能性進行討論；比亞迪則未對此置評。
福特調整電動車策略 混合動力需求升溫
對福特而言，這項合作談判的背景在於其電動車策略出現轉向。福特上月宣布，因應電動車需求放緩，將縮減相關布局，並預期提列約 195 億美元費用，主要與電動車業務調整有關。公司同時加速推進油電混合車與延程型插電式混合車的產品線，目標在 2030 年前，讓混合動力、延程電動車與純電車合計占全球銷量約一半。
隨著混合動力車成為福特產品策略的重心，電池供應的重要性也隨之提高。福特計畫強化燃油車陣容，並擴大油電混合車款選擇，勢必需要穩定且具成本優勢的電池來源。福特執行長法利 (Jim Farley) 日前在底特律車展上指出，F-150 油電混合車款已展現市場吸引力，公司希望將這項成功經驗擴大至更多車型。
福特數據顯示，去年第四季其油電混合車銷量年增 18%，約 5.5 萬輛，反映美國消費者對混合動力車接受度持續升溫。
比亞迪電池版圖擴張 海外產能成關鍵
比亞迪在成為全球主要汽車製造商之前，便已深耕電池業務，並具備生產混合動力車電池的經驗。目前比亞迪多數電池仍在中國生產，但隨著公司加速拓展東南亞、歐洲與巴西市場，海外產能正逐步提升。伯恩斯坦研究 (Bernstein Research) 估算，比亞迪去年電池出貨量年增 47%，達 286GWh。
比亞迪過去曾在美國加州巴士工廠生產商用車用電池，但尚未在美國本土生產乘用車電池。相較之下，美國車廠與外國電池供應商合作早已有例，包括通用汽車與福特，過去皆曾與南韓電池廠成立合資企業。
福特目前也正於密西根州馬歇爾市興建電池工廠，計畫採用中國電池大廠寧德時代 (300750-CN) 的技術，生產低成本電池，供未來約 3 萬美元的純電皮卡使用。該項目曾引發共和黨議員質疑，並啟動調查。福特預期該廠將於今年投產。
儘管中國車廠因高關稅與即將上路的車用軟體限制，實質上被阻擋進入美國市場，但部分業者已表態有意尋求機會。中國汽車集團吉利近日即表示，正評估未來數年進軍美國的可能性。隨著電動車熱潮降溫，福特與同業高層普遍認為，油電混合車將成為美國市場較具現實性的成長方向。
