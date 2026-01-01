鉅亨網編譯段智恆 2026-01-16 02:30

電動車不香了？福特轉向油電混合 傳找比亞迪談電池(圖：REUTERS/TPG)

這項潛在合作，將把福特與中國最大汽車製造商之一連結在一起。比亞迪憑藉具競爭力的成本結構與成熟技術，已對美國汽車產業形成不小壓力，也成為多家傳統車廠密切關注的對象。福特方面僅回應，會與多家公司就各種可能性進行討論；比亞迪則未對此置評。

福特調整電動車策略 混合動力需求升溫

對福特而言，這項合作談判的背景在於其電動車策略出現轉向。福特上月宣布，因應電動車需求放緩，將縮減相關布局，並預期提列約 195 億美元費用，主要與電動車業務調整有關。公司同時加速推進油電混合車與延程型插電式混合車的產品線，目標在 2030 年前，讓混合動力、延程電動車與純電車合計占全球銷量約一半。

隨著混合動力車成為福特產品策略的重心，電池供應的重要性也隨之提高。福特計畫強化燃油車陣容，並擴大油電混合車款選擇，勢必需要穩定且具成本優勢的電池來源。福特執行長法利 (Jim Farley) 日前在底特律車展上指出，F-150 油電混合車款已展現市場吸引力，公司希望將這項成功經驗擴大至更多車型。

福特數據顯示，去年第四季其油電混合車銷量年增 18%，約 5.5 萬輛，反映美國消費者對混合動力車接受度持續升溫。

比亞迪電池版圖擴張 海外產能成關鍵

比亞迪在成為全球主要汽車製造商之前，便已深耕電池業務，並具備生產混合動力車電池的經驗。目前比亞迪多數電池仍在中國生產，但隨著公司加速拓展東南亞、歐洲與巴西市場，海外產能正逐步提升。伯恩斯坦研究 (Bernstein Research) 估算，比亞迪去年電池出貨量年增 47%，達 286GWh。

比亞迪過去曾在美國加州巴士工廠生產商用車用電池，但尚未在美國本土生產乘用車電池。相較之下，美國車廠與外國電池供應商合作早已有例，包括通用汽車與福特，過去皆曾與南韓電池廠成立合資企業。