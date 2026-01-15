鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 21:00

《彭博》周四 (15 日) 報導，串流音樂平台 Spotify(SPOT-US)宣布調漲美國 Premium 訂閱價格，月費將由 12 美元上調至 13 美元，漲幅約 8%，以推動公司達成長期獲利目標。Spotify 表示，此次調整也將同步適用於愛沙尼亞與拉脫維亞，美國則是公司最大市場。

消息公布後，Spotify 股價周四盤前一度上漲 3%，但隨後漲幅收窄至僅剩 0.4%，每股暫報 531.06 美元。

‌



Spotify 指出，公司去年已在部分國家調整訂閱費用，但自 2024 年以來尚未對美國用戶調漲價格，同時也表示，調價將有助於持續提供最佳使用體驗，並讓創作者與藝人受益。

Spotify 目前擁有超過 2.8 億名付費用戶。在通膨升溫、同業價格調整的背景下，市場普遍認為 Spotify 需提高訂閱價格，以與其他消費性服務平台保持一致，包括 Netflix 等影音串流業者。多項研究指出，相較其他主要影音串流服務，Spotify 用戶的退訂意願最低，顯示其用戶黏著度相對較高。