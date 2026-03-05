鉅亨網編譯段智恆 2026-03-06 01:00

中東戰事持續升溫，全球能源運輸樞紐荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 陷入停擺，引發華爾街與航運業高度關注。市場正密切觀察美國總統川普提出的護航與保險方案，能否讓油輪重新恢復通行，避免全球能源供應受到更大衝擊。

全球能源命脈卡住！華爾街急問川普怎麼救荷姆茲海峽(圖：REUTERS/TPG)

近期油價波動劇烈。布蘭特原油期貨周二一度升至每桶約 84 美元，但周三回落至約 81 美元，周四又重新反彈至 84 美元附近。市場人士指出，油價劇烈震盪主要反映投資人對荷姆茲海峽航運安全與能源供應前景的不確定性。

(圖：ZeroHedge)

川普日前在 Truth Social 發文表示，美國將透過美國國際開發金融公司 (DFC) 為「所有海上貿易」提供保險，並在必要時由美國海軍為油輪提供護航，以確保船隻能安全通過波斯灣與荷姆茲海峽。

(圖：ZeroHedge)

然而，市場目前仍在等待更多細節。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，目前航運幾乎陷入停滯，尤其對高度依賴中東能源的亞洲地區而言，若航運長時間受阻，可能引發能源供應衝擊。

航運業憂安全風險 油輪運輸仍陷停滯

航運業人士表示，目前最大問題在於安全風險仍未消除。泰國散裝航運公司 Precious Shipping 董事總經理哈希姆 (Khalid Hashim) 表示，船員、貨物與船舶都面臨高度風險，業界急需明確的保護措施。

部分船東表示，正在評估是否加入由軍方護航的船隊，但仍對航行安全抱持高度謹慎態度。市場擔心，即使有軍艦護航，仍難完全防範伊朗革命衛隊 (IRGC) 可能採取的非對稱攻擊，例如無人機或飛彈攻擊。

航運法律專家指出，船東最關心的仍是實際損失風險。如果風險過高，船公司自然不會選擇進入該航線。

目前全球能源市場已開始受到影響。卡達能源公司 (QatarEnergy) 已宣布不可抗力，導致全球約五分之一的液化天然氣 (LNG) 供應面臨中斷。與此同時，伊拉克部分大型油田也開始減產，使市場對能源供應更加擔憂。

市場質疑執行難度 油價短期仍受地緣政治主導

市場分析師指出，川普政府提出的保險與護航計畫，在短期內可能有助於恢復部分航運信心，但其執行難度仍備受質疑。

瑞銀 (UBS) 分析師表示，川普宣布提供海上保險與海軍安全支援後，市場風險情緒一度改善，並推動油價回升。不過市場普遍認為，該計畫更像是短期措施，能否真正恢復航運仍有待觀察。

RBC 資本市場分析師也指出，政府目前對保險機制的規劃仍不明確，實際執行可能面臨多項挑戰。

部分專家更認為，要為所有經過阿拉伯海、阿曼灣與荷姆茲海峽的油輪提供全面保護，在軍事上並不現實。航運組織 Bimco 安全分析師拉森 (Jakob Larsen) 表示，若要全面保護所有油輪，將需要大量軍艦與軍事資源。

市場人士也提醒，美國及其盟友過去在紅海巴布艾曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 保護商船時已面臨困難，當時葉門胡塞武裝多次以飛彈與無人機攻擊商船。類似情況如今可能再次出現。