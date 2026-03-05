鉅亨網編譯段智恆 2026-03-06 00:00

美國原油價格周四 (5 日) 一度升至 2025 年 6 月以來最高水準，主要因伊朗宣稱對一艘油輪發動攻擊，市場對中東能源供應安全的擔憂迅速升溫，推動國際油價大幅上揚。

截稿前，紐約西德州中級原油 (WTI) 最新上漲 5.02%，每桶上漲 3.75 美元至 78.41 美元，盤中一度突破 78 美元；全球基準布蘭特原油則上漲 3.19%，每桶上漲 2.60 美元至 84.01 美元。本周以來油價累計漲幅已接近 15%，反映市場對中東局勢升溫的高度敏感。

伊朗官方媒體報導指出，伊朗以飛彈攻擊一艘油輪。此前伊朗革命衛隊已下令關閉荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，並威脅將攻擊通過該海域的油輪，使全球能源運輸面臨重大風險。

英國海軍周四亦通報，在伊拉克領海停泊的一艘油輪附近發生大規模爆炸。船長表示看到一艘小型船隻迅速離開現場，目前船員均安全，且未傳出起火事故。

自美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，荷姆茲海峽的油輪運輸幾乎陷入停滯。由於安全風險升高，船東普遍對航行該海域持高度戒慎態度。該海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約有全球 20% 的石油消費量需經由此處出口。

為維持能源運輸安全，美國總統川普表示，美方將為通過荷姆茲海峽的油輪提供政治風險保險，並在必要時由美國海軍護航油輪通過波斯灣。