鉅亨網編譯段智恆 2026-01-07 23:21

《CNBC》周三 (7 日) 援引知情人士消息報導，委內瑞拉向美國出口受制裁原油的安排並非一次性措施，而是將持續進行。美國總統川普日前已對外說明，委內瑞拉將移交數千萬桶受制裁原油，由美方負責銷售與資金控管。

川普本周二指出，委內瑞拉將交付約 3,000 萬至 5,000 萬桶受制裁原油，並以市價出售。他在社群媒體上表示，相關資金將由美國總統本人控管，以確保款項用於造福委內瑞拉人民及美國。

從資金流向與控管方式來看，美方顯然希望在不完全解除制裁的情況下，掌握交易主導權，同時降低資金被委內瑞拉政府直接運用的空間。

消息人士進一步透露，上述 5,000 萬桶原油僅為首批出貨，後續銷售將無限期持續。為了讓原油得以運輸並在全球市場銷售，美國將選擇性回溯對委內瑞拉的制裁措施。原油銷售所得將匯入由美國控管的帳戶，資金是否返還及返還時點，均由美方決定。

這種「選擇性回溯制裁」的作法，顯示美方仍保留高度政策彈性，既可放行原油交易，又能隨時重新收緊限制，作為後續談判或政策調整的籌碼。

原本將運往中國的受制裁原油，將改道輸往美國。川普表示，儲油船將把原油直接運送至美國卸貨碼頭。此舉也意味著，委內瑞拉原油的主要出口流向正在出現變化，美國取代中國成為短期內更關鍵的去向。

委內瑞拉是石油輸出國組織 (OPEC) 創始成員之一，擁有全球規模最大的已探明原油儲量，但目前產量偏低。根據能源顧問公司 Kpler 的數據，委內瑞拉目前日產量約 80 萬桶，美國則約為 1,380 萬桶，多數委內瑞拉原油出口仍以中國為主要市場。

在產量受限的情況下，原油出口去向的調整，對委內瑞拉外匯收入與經濟復甦的重要性更為凸顯。

川普已明確表示，美國投資委內瑞拉石油產業，是推翻前總統馬杜洛的軍事行動核心目標之一，並呼籲美國大型石油公司協助重建當地能源基礎設施，但相關企業至今大多保持沉默。