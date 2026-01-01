2026年會股市崩盤嗎？選擇權市場說8% 投資人卻猜31%
鉅亨網編譯王貞懿
2026 年股市會崩盤嗎？根據《華爾街日報》周三 (7 日) 報導，這是個 64 兆美元的大問題。三位金融專家分析指出，選擇權市場給予未來一年標普 500 指數暴跌 30% 的機率僅 8%，但一般投資人的預估高達 31%，顯示多數人過度擔憂崩盤風險。
若能精準預測崩盤時機，可能讓你大賺或免於鉅額損失。哪個投資人沒幻想過搭乘時光機，但人人都沒有預測未來的水晶球。
最好的做法是為投資打好基礎，像保險公司對待天災那樣看待崩盤：了解機率並接受它們偶爾會發生。以下是《華爾街日報》採訪的三位金融專家做的分析。
選擇權市場給出 8% 機率
Elm Wealth 的 Victor Haghani 和 James White 請他們的高端客戶在閱讀崩盤報告前，估計標普 500 指數在未來 12 個月內下跌 30% 的機率。平均猜測為 31%。耶魯大學經濟學家 Robert Shiller 的長期調查也顯示差不多的數字。
說歸說，但透過選擇權市場用真金白銀下注的人，根據 Elm 的計算，只給崩盤 8% 的機率。TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 認為 8% 至 10% 的機率大致正確，也就是每 10 至 12.5 年發生一次，符合歷史經驗。
上次崩盤是在不到六年前，當時新冠疫情導致經濟停擺。但這不代表就沒事了。儘管 Blitz 沒有預測崩盤，但他指出，當痛苦指數 (通膨加失業率) 上升時，崩盤發生得更頻繁。
例如，1966 年至 1982 年期間更容易發生崩盤，接下來 18 年則不然。負面趨勢可能使股票相對經濟變得更便宜。再加上股票幾乎從未像現在這麼貴，今年發生大修正的機率可能更高。
過度擔心崩盤恐付出代價
選擇權市場和保險公司或許擅長告訴我們事件平均發生的機率，但有時壞事會接連發生，實際風險可能被低估。
更有趣的發現是，即使看完 Elm 完整的崩盤頻率分析後，投資人的預估仍居高不下。那些做出第二次預測的人仍認為明年崩盤的機率有 15%。
過度擔心崩盤可能讓投資人付出代價。正如明星基金經理 Peter Lynch 所說：「投資人試圖預測修正或擇時進出市場所損失的錢，遠多於修正本身造成的損失。」
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 非崩盤但會跌！知名資產管理機構看衰標普500、點名AI股估值過高
- 原以為會崩盤卻不動如山：30年期美債成今年最神奇資產
- WSJ解析本輪AI股大崩盤：一場暴雨引發的全球股市慘案
- 牛市降溫但AI狂飆！高盛揭示2026年美股五大趨勢
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇