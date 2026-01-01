2026年會股市崩盤嗎？選擇權市場說8% 投資人卻猜31%

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 03:52

2026 年股市會崩盤嗎？根據《華爾街日報》周三 (7 日) 報導，這是個 64 兆美元的大問題。三位金融專家分析指出，選擇權市場給予未來一年標普 500 指數暴跌 30% 的機率僅 8%，但一般投資人的預估高達 31%，顯示多數人過度擔憂崩盤風險。

若能精準預測崩盤時機，可能讓你大賺或免於鉅額損失。哪個投資人沒幻想過搭乘時光機，但人人都沒有預測未來的水晶球。

最好的做法是為投資打好基礎，像保險公司對待天災那樣看待崩盤：了解機率並接受它們偶爾會發生。以下是《華爾街日報》採訪的三位金融專家做的分析。

選擇權市場給出 8% 機率

Elm Wealth 的 Victor Haghani 和 James White 請他們的高端客戶在閱讀崩盤報告前，估計標普 500 指數在未來 12 個月內下跌 30% 的機率。平均猜測為 31%。耶魯大學經濟學家 Robert Shiller 的長期調查也顯示差不多的數字。

說歸說，但透過選擇權市場用真金白銀下注的人，根據 Elm 的計算，只給崩盤 8% 的機率。TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 認為 8% 至 10% 的機率大致正確，也就是每 10 至 12.5 年發生一次，符合歷史經驗。

上次崩盤是在不到六年前，當時新冠疫情導致經濟停擺。但這不代表就沒事了。儘管 Blitz 沒有預測崩盤，但他指出，當痛苦指數 (通膨加失業率) 上升時，崩盤發生得更頻繁。

例如，1966 年至 1982 年期間更容易發生崩盤，接下來 18 年則不然。負面趨勢可能使股票相對經濟變得更便宜。再加上股票幾乎從未像現在這麼貴，今年發生大修正的機率可能更高。

過度擔心崩盤恐付出代價

選擇權市場和保險公司或許擅長告訴我們事件平均發生的機率，但有時壞事會接連發生，實際風險可能被低估。

更有趣的發現是，即使看完 Elm 完整的崩盤頻率分析後，投資人的預估仍居高不下。那些做出第二次預測的人仍認為明年崩盤的機率有 15%。