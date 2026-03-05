鉅亨網編輯林羿君 2026-03-06 07:20

全球最大的央行黃金買家——波蘭國家銀行，計畫透過出售央行黃金儲備，籌措最多 480 億波蘭茲羅提（約 130 億美元），以支應國防支出。

全球最大央行黃金買家 傳將大舉售金「護國」。(圖:shutterstock)

彭博報導，總部設於華沙的波蘭央行首長將此計畫視為歐盟 1,500 億歐元「歐洲安全行動」（Security Action for Europe）計畫之外的替代融資選項。

格拉平斯基向總統說明，波蘭央行目前持有約 550 公噸的黃金儲備，透過出售部分持金，可即時獲取國防所需的巨額資金，且央行未來仍可選擇在適當時機重新購回。

根據世界黃金協會（World Gold Council）數據，截至 2025 年 11 月，波蘭央行是當年全球官方部門最大的黃金買主，全年購入量達 95 公噸，幾乎是位居第二的哈薩克（49 公噸）的兩倍之多。

週四上午，黃金價格下跌約 0.6%，報每盎司 5102 美元。自美國首次對伊朗發動攻擊、衝突擴散至整個中東地區以來，金價整體呈現回落。不過，受央行與投資人需求推動，黃金在過去 52 週仍累計大漲約 75%。

在地緣政治風險升高之際，波蘭政府正尋求歐盟「貸款換武器」計畫以外的資金來源，以支應國防預算擴張。波蘭總統與其顧問擔心，川普政府對該機制持反對立場，可能影響波蘭與美國之間的關係。

即便波蘭在歐盟計畫中原定可獲分配近 440 億歐元（約 510 億美元）的資助，但在地緣政治與外交考量的夾擊下，波蘭政府仍傾向開發自主財源。