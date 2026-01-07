鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-07 22:43

美股主要指數周三 (7 日) 開盤表現平淡，投資人在人工智慧 (AI) 題材推動股市前一交易日大漲後暫時歇腳，轉而重新評估年初風險情勢與投資布局。與此同時，全球債市走揚、殖利率下滑，市場焦點轉向稍晚將公布的美國就業市場數據，以研判經濟動能與聯準會 (Fed) 後續政策走向。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.2%。

全球股市在 2026 年開年後出現回檔跡象，美股期貨周三走低，投資人重新評估風險情勢變化之際，債市走揚、殖利率下滑。這也是主要股市指數在 2026 年的首個下跌交易日。

股市暫歇、債市走強 投資人調整年初部位

美國公債維持漲勢，主因 ADP Research 公布的去年 12 月民間就業數據顯示，企業招聘步調溫和，反映勞動市場動能在進入 2026 年前已有放緩跡象。10 年期美國公債殖利率下滑 4 個基點至 4.13%，歐洲多數國家公債殖利率亦同步走低。

此前，市場對企業獲利穩健成長、通膨受控，使聯準會 (Fed) 得以持續降息的樂觀情緒，推動股市大幅上揚。然而，即便在此背景下，地緣政治風險卻持續升溫，包括美國針對委內瑞拉的行動、對其他地區的干預威脅，以及中國與日本之間的緊張關係，均為市場帶來不確定性。

Lombard Odier 宏觀與多重資產投資主管 Florian Ielpo 指出，市場正在面臨風險結構轉變，投資人需要重新將這些不確定性反映到資產價格中。他形容目前為「喘息期」，投資人正重新思考在全球股市集中度下降的環境下，該如何配置原本高度集中的股票部位。

數據與地緣政治交織 商品與能源市場同步回落

ADP 數據為市場揭開關鍵經濟數據周的序幕。接下來，美國將公布去年 11 月職位空缺與勞動流動調查 (JOLTS) 數據，以及供應管理協會 (ISM) 去年 12 月服務業指數。市場預期，服務業活動將小幅降溫。

Brown Brothers Harriman 全球市場策略主管 Elias Haddad 指出，若 JOLTS 的招聘率與離職率進一步下滑，將強化就業需求惡化的訊號，並驗證市場目前在聯邦基金利率期貨中，對 2026 年合計降息 50 個基點的預期，同時可能對美元形成壓力。

商品市場同步承壓，貴金屬加入回檔行列，白銀跌破每盎司 80 美元，黃金則結束連續三個交易日的漲勢；銅價亦自歷史高點回落。礦業股在盤前交易中跌幅居前，Newmont(NEM-US)、自由港麥克莫蘭公司 (Freeport-McMoRan)(FCX-US) 與巴里克礦業 (Barrick Mining)(B-US) 股價均下跌 1% 以上。

原油市場方面，油價延續跌勢，主因美國加大對委內瑞拉石油產業的掌控。美國總統川普表示，委內瑞拉將向美國移交數百萬桶原油。西德州中級原油 (WTI) 價格徘徊在每桶 57 美元附近。

另一方面，債券一級市場活動熱絡，2026 年第一周全球債券發行量大增，顯示在地緣政治風險升高之際，市場信心仍相對穩健。歐洲發行人周三帶來創紀錄數量的債券分批發行，募資金額至少達 381 億歐元；美國投資等級公司債在本周前兩個交易日的發行總額也已超過 720 億美元。

截至台北時間周三（7 日）22 時許：

焦點個股：

Meta(META-US) 早盤股價下跌 0.59%，至每股 656.72 美元

中國監管機構正初步審查臉書母公司 Meta Platforms 收購人工智慧 (AI) 新創公司 Manus 的交易，評估是否涉及國家安全或技術出口管制問題。若官方後續認定存在違規情事，這筆交易未來恐面臨附加條件，甚至影響審批進度。

GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 4.11%，至每股 21.51 美元

美國電玩零售商 GameStop 周三公布一項全新執行長薪酬方案，將執行長柯恩 (Ryan Cohen) 的報酬與公司市值與獲利表現全面掛鉤，前提是須成功推動公司轉型，並將市值拉升至 1,000 億美元水準。消息公布後，GameStop 股價在盤前交易上漲 3.1%。

華納兄弟探索 (WBD-US) 早盤股價上漲 0.09%，至每股 28.50 美元

華納兄弟探索 (WBD) 董事會再次一致建議股東拒絕派拉蒙 (PSKY-US) 的敵意收購提議，並重申該公司與 Netflix(NFLX-US) 達成的交易才是最佳選擇。WBD 董事會在致股東的信函中表示，派拉蒙修訂後的收購方案「並不優於，甚至無法與」價值 720 億美元的 Netflix 交易相提並論。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 4.1 萬，預期 4.9 萬，前值 - 3.2 萬

美國去年 12 月 ISM 非製造業指數預期 52.2，前值 52.6

美國去年 11 月 JOLTS 職位空缺數預期 761 萬個，前值 767 萬個

美國去年 10 月工廠訂單月增率預期 - 1.1%，前值 0.2%

美國去年 10 月耐久財訂單月增率前值 - 2.2%

華爾街分析：