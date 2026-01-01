鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-07 00:00

《彭博》周二（6 日）報導，聯準會（Fed）理事米蘭（Stephen Miran）表示，美國貨幣政策目前仍對經濟形成明顯壓力，Fed 在 2026 年有必要降息超過 1 個百分點，以避免政策持續抑制經濟成長。他指出，現行利率水準很難被視為中性，反而顯示政策仍具限制性。

米蘭周二接受《福斯商業新聞》採訪時表示，他認為 Fed 利率並未處於中性水準，而是「明顯偏向緊縮」，正在拖累經濟表現。他直言，今年「合理的降息幅度將超過 100 個基點」，並認為若未能及時下調短期借款成本，反而可能破壞美國經濟今年持續成長的前景。

米蘭指出，他認為潛在通膨水準已大致回到 Fed 設定的 2% 目標，經濟也具備維持強勁成長的條件，因此貨幣政策不應繼續對需求形成壓力。他的聯準會理事任期將於 1 月 31 日屆滿。

Fed 官員上月已連續第三次降息，但也釋出訊號，未來是否進一步調降利率仍將視經濟數據而定。根據最新利率點陣圖，決策者對通膨與就業前景看法分歧，對 2026 年的中位數預測僅顯示一次 1 碼（25 個基點）的降息，與市場及米蘭的看法明顯不同。

米蘭的說法，也與部分官員近期立場形成對比。包括里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Tom Barkin）與明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）近日均指出，目前利率可能已接近中性水準。卡什卡里周一表示，在經濟展現韌性的情況下，他的直覺是「現在距離中性已經相當接近」。

目前 Fed 政策利率區間落在 3.5% 至 3.75%，而聯邦公開市場委員會（FOMC）19 位成員對中性利率的估計介於 2.6% 至 3.9% 之間，中位數約為 3%。