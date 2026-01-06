鉅亨網編譯段智恆 2026-01-06 21:30

根據《彭博》周二 (6 日) 報導，中國近期對南韓與日本展現截然不同的外交態度。就在中國國家主席習近平於北京與南韓總統李在明合影、釋出友好訊號的數小時後，北京隨即對日本祭出新一輪出口管制措施，禁止所有具「軍民兩用」性質的產品出口至日本用於軍事目的，使中日因台灣議題引發的緊張關係進一步升高。

同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣(圖：REUTERS/TPG)

相較之下，南韓則成為北京積極拉攏的對象。李在明此次訪中，不僅是自 2019 年以來首位訪問北京的南韓總統，更在短短兩個多月內第二度與習近平會晤，隨行還包括多達 400 人的商界代表團，形成與日本形成強烈對比。

北京差別對待首爾與東京 釋出對台訊號

中國對日本的最新出口限制，源自日本首相高市早苗去年 11 月有關台灣的發言。高市當時表示，若中國對台動武，日本可能將此視為「攸關生存的事態」，依法有權動用自衛隊。中國隨即要求日方收回說法，但高市拒絕讓步，強調日本對台政策並未改變。

北京此後接連採取反制措施，包括限制日本海鮮與電影進口，並勸阻中國民眾赴日旅遊。最新出口管制被視為雙邊關係惡化的又一升級動作。

分析指出，北京一方面對日本施壓，另一方面則透過與南韓升溫互動，試圖孤立在台灣問題上公開挑戰中國立場的政府，同時警告其他國家在表態支持台灣時需更為謹慎。

李在明轉向「平衡外交」 中韓互動回溫

習近平在會談中強調中韓關係的重要性，指出雙方近期頻繁互動本身就是最佳例證，並呼籲南韓「站在歷史正確的一邊」。他也提及兩國曾共同對抗日本軍國主義的歷史，稱應「攜手捍衛二戰勝利成果，維護東北亞和平穩定」。

李在明則表示，希望「開啟中韓關係的新時代」，並稱這次峰會有助於讓 2026 年成為雙邊關係全面恢復的一年。根據《新華社》報導，李在明重申南韓尊重「一個中國」政策，與他日前接受中國官媒央視專訪時的說法一致。

戰略與經濟現實並存 韓方進退兩難

中韓關係並非一路順風。2016 年南韓部署美國「薩德」(THAAD) 飛彈防禦系統後，北京強烈反彈，雙邊關係一度急凍，至今中國對南韓娛樂產業的非正式限制仍未解除。此次訪中，南韓高度期待中國能重啟對韓國影視與文化內容的市場，但官方坦言仍需更多時間磋商。

儘管如此，南韓已在短期內嘗到部分經濟紅利。隨著中日關係轉冷，中國赴日旅遊人數下滑，南韓 11 月中國旅客明顯增加，帶動零售與消費類股走揚，市場押注中國消費支出將轉向南韓。

李在明也試圖扮演區域調解者角色，預計本月稍晚訪問日本。分析認為，他在訪日前先與習近平會面，顯示南韓有意推動「穿梭外交」，但在美中競爭與日中對立之間，平衡空間有限。