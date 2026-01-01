鉅亨網編譯段智恆 2026-01-07 03:00

輝達 (NVDA-US) 財務長克瑞斯 (Colette Kress) 周二 (6 日) 表示，公司去年 10 月釋出的樂觀營收展望，隨著客戶需求持續升溫，如今只變得更加看好。她指出，自該預測公布以來，市場對輝達產品的興趣進一步提高，顯示資料中心與先進運算需求仍在快速擴大。

克瑞斯是在摩根大通 (JPM-US) 舉辦的一場活動中發表上述看法。輝達當時預估，來自現有與未來資料中心晶片的累計營收，到 2026 年底可望達到約 5,000 億美元。她直言，這個數字「肯定已經變得更大」。

‌



輝達的前景展望，被市場視為衡量 AI 投資是否出現泡沫的重要指標。作為支撐人工智慧 (AI) 模型運算的關鍵晶片供應商，輝達持續強調，客戶支出不會輕易放緩，因為 AI 與高效能運算所帶來的效益相當顯著。

克瑞斯也指出，推升需求的不僅是 AI 應用，企業整體資料處理與運算需求的成長，同樣是下一代運算投資的重要動力。她表示，隨著企業工作負載不斷擴大，相關投資規模有望在本世紀末之前累積至數兆美元等級。

在股價表現方面，輝達股價周二在紐約午盤小幅上漲不到 1%，報 189.33 美元。該股去年全年累計上漲 39%，持續受惠於 AI 題材帶動的強勁買氣。

活動期間，克瑞斯也被問及中國市場對輝達營收的潛在影響。由於美國出口管制政策，輝達過去幾乎無法進入中國市場，不過川普政府近期計畫允許部分 H200 系列晶片出貨至中國客戶。克雷斯表示，美國政府目前正積極處理相關出口許可申請，輝達也已接獲客戶訂單，但實際出貨與影響仍有待進一步觀察。