《彭博》周二 (6 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 市值在短短三年內暴增至數兆美元，成為全球最有價值企業之一，但隨著 2026 年揭幕，這家人工智慧 (AI) 晶片霸主正面臨前所未有的考驗。股價自去年 10 月 29 日創下歷史新高後已回落約 9.1%，表現明顯落後標普 500 指數，市場開始質疑 AI 支出是否能長期維持，以及輝達在產業中的主導地位是否將遭侵蝕。

在創高當日，輝達股價相較 2022 年底已暴漲逾 13 倍，市值一度突破 5 兆美元，但近月來市值已蒸發約 4,600 億美元。儘管如此，華爾街對輝達的態度仍未出現全面轉向，看多與看空的拉鋸，成為 2026 年市場關注焦點。

競爭升溫 客戶自研晶片成最大變數

作為 AI 加速器市場的龍頭，輝達市占率仍超過 90%，但競爭壓力正快速升高。超微 (AMD-US) 已取得 OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 的大型資料中心訂單，2026 年資料中心營收預估將年增約 60%、逼近 260 億美元。

更關鍵的是，Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 等大客戶——合計貢獻輝達逾 40% 營收——正加速布局自研晶片，試圖降低對輝達高價 GPU 的依賴。單顆輝達 AI 晶片價格動輒超過 3 萬美元，使大型雲端業者積極尋找替代方案。

Alphabet 旗下 Google 早在十多年前便開始研發張量處理器 (TPU)，並已用於訓練與運行自家 AI 模型。市場消息指出，Google 與 Anthropic 去年達成數百億美元規模的晶片合作；Meta 也被報導正洽談於 2026 年向 Google Cloud 租用晶片，並於隔年部署至資料中心。

ASIC 崛起與供應鏈外溢效應

輝達也開始調整策略。去年 12 月，公司宣布授權技術並延攬新創晶片商 Groq 的高層，未來將把低延遲晶片設計概念納入產品藍圖，顯示其正回應市場對更專用、成本較低晶片的需求。

不過，多數分析師仍認為，在 AI 算力需求極為龐大的背景下，大型科技公司即使推動自研晶片，短期內仍難以完全取代輝達。彭博情報指出，輝達市占率在可預見的未來仍有望維持。

毛利率與估值成市場檢驗關鍵

投資人另一項高度留意的指標，是輝達的毛利率表現。該公司在 2024 與 2025 會計年度毛利率維持在 70% 中段水準，但 2026 年度因 Blackwell 系列晶片量產成本上升而下滑，市場預估約為 71.2%。公司則預期，2027 年度毛利率將回升至約 75%。

若毛利率未如預期反彈，恐將引發市場警訊。所幸在估值面，輝達目前以前瞻本益比約 25 倍交易，低於多數「美股七雄」成員，甚至比標普 500 指數中超過四分之一的成分股更便宜。