鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 22:00

《彭博》周二 (30 日) 報導，隨著人工智慧 (AI) 投資熱潮進入新階段，市場焦點正從晶片與大型科技股，轉向支撐雲端運算與資料中心建設的「賣鏟子」概念股。在雲端服務巨擘持續投入數十億美元擴建資料中心之際，從資料儲存、電力、基礎建設到冷卻系統相關企業，成為投資人布局 AI 的新戰場。

資料儲存股領跑 市場開始尋找下一波標的

相較過去幾年輝達 (NVDA-US) 穩居 AI 行情核心，2025 年情況已出現變化。輝達今年股價上漲約 40%，但在標普 500 中僅排名第 71 名。儘管輝達與微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等雲端巨擘仍因市值龐大而主導指數走勢，但漲幅已不若過去凌厲。

分析師指出，當指數集中度偏高時，投資人更傾向尋找能帶動營收與獲利成長的新主題。AI 依舊是核心趨勢，但市場開始將視野擴展至直接受惠於資料中心支出成長的基礎建設與供應鏈公司。

華爾街預期，資料儲存需求在 2026 年仍具支撐，但今年漲幅最大的個股，上行空間可能趨於有限。以 Sandisk 為例，分析師對其 2026 年的平均目標價約 264 美元，距離目前水準僅有個位數成長。相較之下，Pure Storage(PSTG-US) 被認為潛在漲幅更大，市場預期其股價 2026 年可能上看 94 美元。

電力與工程建設 資料中心擴張的隱形贏家

比特幣礦商轉型 算力與電力資產重新定價

部分投資人也將目光投向比特幣礦商，認為這些公司具備轉型為高效能運算 (HPC) 與資料中心供應商的潛力。市場人士指出，礦商已長期掌握大量電力資源，未來可轉向價值更高、合約更穩定的 AI 算力服務。