鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周二 (30 日) 報導，隨著人工智慧 (AI) 投資熱潮進入新階段，市場焦點正從晶片與大型科技股，轉向支撐雲端運算與資料中心建設的「賣鏟子」概念股。在雲端服務巨擘持續投入數十億美元擴建資料中心之際，從資料儲存、電力、基礎建設到冷卻系統相關企業，成為投資人布局 AI 的新戰場。
2025 年標普 500 指數中，資料儲存類股表現最為突出。Sandisk(SNDK-US)股價今年大漲近 580%，成為指數中表現最佳個股；威騰電子 (WDC-US) 與希捷科技 (STX-US) 也名列前茅。與 AI 相關的電力與線纜供應商，包括安費諾 (Amphenol)(APH-US)、康寧(GLW-US)、NRG Energy(NRG-US) 與奇異能源 (GE Vernova)(GEV-US) 同樣躋身年度前 25 強。
相較過去幾年輝達 (NVDA-US) 穩居 AI 行情核心，2025 年情況已出現變化。輝達今年股價上漲約 40%，但在標普 500 中僅排名第 71 名。儘管輝達與微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等雲端巨擘仍因市值龐大而主導指數走勢，但漲幅已不若過去凌厲。
分析師指出，當指數集中度偏高時，投資人更傾向尋找能帶動營收與獲利成長的新主題。AI 依舊是核心趨勢，但市場開始將視野擴展至直接受惠於資料中心支出成長的基礎建設與供應鏈公司。
華爾街預期，資料儲存需求在 2026 年仍具支撐，但今年漲幅最大的個股，上行空間可能趨於有限。以 Sandisk 為例，分析師對其 2026 年的平均目標價約 264 美元，距離目前水準僅有個位數成長。相較之下，Pure Storage(PSTG-US) 被認為潛在漲幅更大，市場預期其股價 2026 年可能上看 94 美元。
除了儲存設備，資料中心建設與供電相關企業也受到投資人關注。提供公用事業與電信專業工程服務的廣達服務 (Quanta Services)(PWR-US)，被部分資產管理機構列為核心標的，其他工程承包商如 MYR Group(MYRG-US)、Primoris Services(PRIM-US) 與 MasTec(MTZ-US)也被視為潛在受惠者。
在基礎設施方面，線纜與連接解決方案供應商安費諾，以及提供機電工程服務的 Emcor Group(EME-US)，同樣受惠於資料中心密集建設。電力相關企業如 Vistra(VST-US)、星座能源 (Constellation Energy)(CEG-US)、GE Vernova 與發電機製造商 Generac(GNRC-US)，也因資料中心用電需求攀升而受到市場青睞。
部分投資人也將目光投向比特幣礦商，認為這些公司具備轉型為高效能運算 (HPC) 與資料中心供應商的潛力。市場人士指出，礦商已長期掌握大量電力資源，未來可轉向價值更高、合約更穩定的 AI 算力服務。
包括 Bitdeer(BTDR-US)、IREN(IREN-US)、Cipher Mining(CIFR-US)、Riot Platforms(RIOT-US) 與 WhiteFiber(WYFI-US) 等公司，近來因宣布投入或轉型 AI 資料中心而受到市場關注。分析認為，這類企業可能迎來「重新定價」機會，但轉型能否成功，仍有待觀察。
資料中心對精密冷卻與空調系統需求大增，也帶動相關企業表現。提供電力與冷卻解決方案的 Vertiv(VRT-US)今年股價上漲逾四成，仍被視為值得關注標的。伊頓 (Eaton)(ETN-US) 則因業務涵蓋範圍較廣，被視為非純 AI 概念股。
此外，部分長線投資人開始重新檢視軟體族群，期待隨著大型語言模型成熟，應用端需求逐步浮現。儘管今年軟體類股表現落後大盤，但估值相對具吸引力，Snowflake(SNOW-US)、Datadog(DDOG-US) 與 ServiceNow(NOW-US) 等公司被視為潛在受惠者。
下一篇