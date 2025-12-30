鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 20:31

《彭博》周二 (30 日) 報導，在關稅政策與消費信心不穩持續為美國企業帶來壓力之際，美國原物料類股卻可能成為少數受惠族群。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 數據顯示，受鋼鐵與包裝材料需求帶動，美國原物料類股 2026 年獲利預料年增 20%，創下近五年最佳表現，僅次於科技類股。

原物料類股涵蓋鋼鐵、塗料、包裝與容器等產業，包括紐柯鋼鐵 (Nucor)、宣偉 (Sherwin-Williams)、Smurfit WestRock 與 Ball 等公司。分析指出，貿易保護措施推升鋼價，加上消費品業者轉向「拚量」策略，帶動從穀片盒到鋁罐等包裝需求回升，成為推升整體獲利的重要動能。

鋼鐵與包裝業受惠 獲利動能最強

BI 分析師伯克 (Richard Bourke) 指出，美國對進口鋼材課徵關稅，使本土鋼廠在定價上更具優勢。只要川普依據《232 條款》實施的 50% 關稅持續存在，美國鋼廠便可持續取代進口鋼材。

紐柯鋼鐵擁有美國最完整的產品線與充裕產能，該公司表示，受能源、基礎建設、資料中心與製造業需求帶動，2026 年前的訂單能見度明顯提升，並預期現行貿易政策將帶動營運環境逐步改善。Steel Dynamics 也指出，較低利率有助推動基礎建設投資與製造回流，2026 年出貨量可望回升。

降息助攻化學與建材 成本控管成關鍵

分析師指出，較去年同期容易比較的基期，加上消費信心可能回溫，有助包裝需求在 2026 年下半年改善。北美瓦楞紙板供給預料將維持緊俏，工廠產能接近滿載，支撐價格上調，並有利國際紙業 (International Paper) 與 Smurfit WestRock 持續推動成本與效率改善。

安姆科則表示，將透過綜效與內部調整達成 2026 年展望，而非仰賴景氣或需求明顯回溫。該公司預估，2026 年調整後獲利年增 12% 至 17%，創五年來最佳表現。

不過，整體包裝需求仍呈現分歧，企業普遍透過關廠、成本削減與營運調整因應經濟疲弱。國際紙業坦言，通膨、關稅與疲弱的房市仍壓抑需求，但公司獲利有望在連續四年下滑後重返成長。