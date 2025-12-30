鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 19:50

根據《彭博》周二 (30 日) 報導，石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 本周末召開會議，預料將維持既有政策，確認暫停進一步增產。三名與會代表指出，在全球原油供給過剩跡象日益明顯之際，主要產油國傾向延續先前決定，暫不推進新一輪供給增加。

以沙烏地阿拉伯與俄羅斯為首的 OPEC + 核心成員，將於 1 月 4 日舉行每月例行視訊會議，檢視去年 11 月拍板的政策，也就是在第一季暫停擴大原油供應。該聯盟本月初已在會議中確認相關立場，與會人士表示，本次會議預料將再次重申此一決定。由於討論內容未公開，相關人士皆要求匿名。

今年以來，原油期貨價格已下跌約 17%，勢將寫下 2020 年新冠疫情爆發以來最大年度跌幅。市場供給來自 OPEC + 與非 OPEC 產油國同步增加，但全球需求成長放緩，導致油市承壓。包括國際能源總署 (IEA) 在內的多家機構預測，明年全球原油市場恐出現創紀錄的供給過剩，就連一向立場偏向樂觀的 OPEC 秘書處，也預估將出現溫和供過於求。

此次 OPEC + 線上會議召開之際，全球油市亦籠罩在地緣政治不確定性之中。OPEC 成員國委內瑞拉在美國總統川普政府施壓下，被迫開始關閉部分油井，美方扣押並追逐運送該國原油的油輪，對其出口造成衝擊。另一方面，俄羅斯的石油基礎設施與油輪近期遭烏克蘭攻擊，波及哈薩克等同屬 OPEC + 的國家。

此外，OPEC 領導國沙烏地阿拉伯與鄰國阿拉伯聯合大公國的關係也罕見浮上檯面。在葉門戰事背景下，沙國日前公開呼籲阿聯停止支持當地武裝組織，使雙方緊張關係受到關注。