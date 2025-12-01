鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 03:00

根據《CNBC》周二 (23 日) 報導，隨著人工智慧 (AI) 技術加速滲透各行各業，美國聯準會 (Fed) 決策官員正逐步將「生產力提升」納入對經濟前景的評估，這也可能在未來影響貨幣政策的判斷方向。

AI會改變貨幣政策邏輯？聯準會給線索(圖：REUTERS/TPG)

Fed 主席鮑爾在 12 月記者會上談及相關議題時表示，回顧歷次科技浪潮，往往伴隨更多工作機會與更高的生產力，進而推升所得水準，但這一波 AI 革命最終將如何發展，仍有待時間驗證。

‌



經濟學家與投資人普遍認為，尤其是生成式 AI 工具，具備顯著提升勞動生產力、並可能重塑就業市場結構的潛力。根據美國國家經濟研究局 (NBER) 的研究指出，隨著使用者增加、模型不斷學習與優化，AI 工具可望在實務應用中持續放大對工作效率的助益。

華盛頓大學聖路易斯分校經濟學教授 Ping Wang 指出，AI 的特性在於能夠持續學習，人類也會逐步學會更有效率地使用與訓練 AI，使其更貼近個人或企業需求，進而帶來可觀的生產力提升。他與合著者、里奇蒙聯準銀行資深經濟學家 Tsz-Nga Wong 曾透過模型模擬 AI 發展的多種情境。

在其中一種「無上限成長」的假設情境中，若 AI 在數十年內高度成熟，約有 23% 的勞工可能面臨失業風險，但整體勞動生產力則可能提升至原本的三到四倍。Ping Wang 強調，這屬於假設性分析，未必會在現實中完全實現。以較接近現實的中期觀察來看，他估計未來十年間，勞動生產力年增幅可能約在 7% 左右。

AI 對經濟的潛在影響，也與 Fed「物價穩定與充分就業」的雙重使命密切相關。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 12 月公布的最新預測中，預期聯邦基金利率在長期將落在約 3% 水準。根據克里夫蘭聯準銀行經濟學家的估算，這一利率水準相對於中期自然利率約 3.7% 而言，仍屬於偏寬鬆的政策立場。

部分市場人士也將當前 AI 浪潮，與 1990 年代網路基礎建設投資熱潮相提並論。當時企業大舉投入網路設備與相關資本支出，帶動生產力提升，但同時也推升資產估值。