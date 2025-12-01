鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-24 04:00

去年 12 月，巴沙爾 · 阿薩德領導的敘利亞政權在叛軍的攻勢下迅速瓦解。一年後，在敘利亞新政權仍面臨嚴峻內外挑戰之時，阿薩德家族成員被曝在俄羅斯享受奢華的流亡生活。

據《紐約時報》周一（22 日）報導，多名與阿薩德家族關係密切的前政權官員透露，阿薩德和家人受俄羅斯安全部門嚴密保護，流亡初期居住在莫斯科四季酒店旗下豪華公寓，每周費用高達 13,000 美元。此後阿薩德和家人又搬入莫斯科聯邦大廈頂樓的兩層公寓。

仍與阿薩德保持聯繫的知情人士說，阿薩德最後被轉移至莫斯科西郊封閉式社區魯布廖夫卡的一棟別墅內，該街區據稱深受俄羅斯精英階層青睞。

《衛報》指出，俄羅斯安全部門仍持續保護阿薩德及其家人，但已經切斷了其與其他前政權官員的接觸。

「他幾乎與外界沒有任何聯繫，只與幾個曾經在總統府裡的人保持聯繫，比如曼蘇爾 · 阿扎姆（敘利亞前總統事務部長）和亞薩爾 · 易卜拉欣（阿薩德的親信）。」

俄羅斯安全部門同樣要求阿薩德的家庭成員不得公開發表任何內容。今年 2 月，阿薩德 24 歲的兒子哈菲茲在社交媒體上發布一段他在莫斯科街頭散步的影片。俄羅斯安全部門迅速採取行動，哈菲茲此後再也沒有在網上發過任何消息。

阿薩德家族唯一一次在公眾場合露面，是在今年 6 月阿薩德女兒扎因 · 阿薩德的畢業典禮上。扎因在莫斯科國際關係學院獲得國際關係學位，阿薩德的妻子阿斯瑪與她的兩個兒子在畢業典禮的觀眾席上現身。

據《衛報》報導，此前深受白血病困擾的阿斯瑪已經康復，阿薩德本人則試圖重拾醫學技能。

一位與阿薩德家族保持聯繫的朋友表示，阿薩德「正在學習俄語，重拾眼科知識」。他還說，阿薩德不缺錢，擔任眼科醫生是他的愛好。

阿薩德家族似乎仍然擁有可觀財富，子女已經適應了莫斯科精英階層的新生活。

據《衛報》援引洩露的俄羅斯數據，扎因經常在莫斯科購買高檔服裝，在一家高檔美甲沙龍註冊，並且是莫斯科一家精英健身房的會員。

《紐約時報》指出，今年 11 月阿薩德曾邀請朋友和俄羅斯官員前往莫斯科郊區一棟別墅，為女兒扎因舉辦一場奢華生日派對，慶祝她 22 歲生日。