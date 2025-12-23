鉅亨網編譯段智恆 2025-12-23 22:00

《華爾街日報》(WSJ)周二 (23 日) 報導，日本股市在 2025 年成為全球市場中的亮點，儘管外界對其高額政府債務仍存疑慮，但多項跡象顯示，這波漲勢有望延續至 2026 年。隨著經濟進入再通膨循環，日本的成長、薪資與物價同步走升，投資人對日本資產的信心正逐步回溫。

在此背景下，日銀 (日本央行 / BOJ) 已將利率調升至 30 多年來高點，引發部分市場對融資成本與債務壓力的擔憂。不過，分析認為，這項政策調整更應被視為對日本經濟韌性的肯定，而非風險訊號。

經濟再通膨支撐股市 日元與科技題材助攻

日本能跑贏全球市場，部分原因在於其仍是全球科技供應鏈的重要一環，得以搭上人工智慧 (AI) 投資熱潮。與此同時，自前首相安倍晉三 2012 年至 2020 年第二度執政以來推動的公司治理改革，也持續發酵，提升企業效率與股東報酬，成為支撐股市的重要結構性因素。

高債務疑慮被誇大 財政與結構條件仍可控

市場最常提及的風險，仍是日本高達約國內生產毛額 (GDP)200% 的政府債務水準。在日本央行緊縮政策與財政刺激並行下，日本公債殖利率明顯走升。根據惠譽(Fitch Ratings) 估算，新任首相高市早苗推出的減稅與財政支出方案，規模約占 GDP 的 3.4%。

今年以來，日本 10 年期公債殖利率由 1.09% 升至 2.08%，30 年期殖利率也由 2.28% 升至 3.43%。不過，資本經濟 (Capital Economics) 亞太市場主管馬修斯 (Thomas Mathews) 指出，日本仍握有多項工具來控管債務利息負擔，包括政府債務平均存續期間超過 9 年，明顯長於美國約 6 年的水準，使利率上升對財政成本的衝擊相對緩慢。

此外，日本財務省今年已下調超長天期公債的發行量，避免在利率上行時承受過高成本。更重要的是，日本債務比率偏高，主要源自過去多年成長停滯與通縮，導致名目 GDP 偏低；近年情況已出現反轉，過去四年名目 GDP 年均成長率達 3.1%，債務占 GDP 比重也自 2022 年的 212% 降至目前約 200%。

資本經濟指出，日本目前的去槓桿速度，甚至快於多數主要已開發經濟體。高市政府的刺激方案亦非單純政治撒錢，而是投向半導體、造船與國防等戰略產業，將國防支出拉高至 GDP 的 2%，在區域安全環境下屬合理配置。

部分投資人憂心，日本公債殖利率走升，可能吸引資金回流本土，減少對美國公債的投資。不過，這樣的擔憂本身也與「日本難以融資自身債務」的說法相互矛盾。實際上，今年日本 10 年期公債殖利率上升約 1 個百分點，同期美國 10 年期公債殖利率卻下滑約 0.4 個百分點，顯示影響有限。