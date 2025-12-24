鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 15:40

據日媒《共同社》報導，東京電力控股公司 (TEPCO) 已確定於明年 1 月 20 日，重啟位於新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠 (Kashiwazaki-Kariwa) 的一座反應爐。這是東電自 2011 年 3 月福島第一核電廠發生熔毀事故以來，首次獲得批准重啟旗下的反應爐。柏崎刈羽電廠是全球最大的核電設施。

日本東電承諾「安全為首要之務」 全球最大核電廠定案1/20上線(圖:shutterstock)

本次重啟的準備工作，是在新潟縣知事花角英世向中央政府傳達了對柏崎刈羽廠六號與七號機組重啟的同意後啟動的。新潟縣議會稍早也批准了與重啟相關的補充預算，實質上認可了知事的決定。首相高市早苗對花角知事的決定表示「深深的尊重」，並承諾政府將會確保東電持續加強安全措施。

然而，儘管地方政府已開綠燈，但當地居民對於核電安全仍存有擔憂。花角在會見產業大臣赤澤亮正時提出了七項要求，內容包括徹底說明電廠安全狀況及疏散道路的建設進度。

東電社長小早川智明強調，作為對福島事故負責的公司，他們將吸取教訓，堅持「安全為首要之務」來推進這次睽違 14 年的重啟。他指出，減少化石燃料發電將能帶來經濟效益。

在法規方面，柏崎刈羽電廠的六號及七號機組其實早在 2017 年就已通過了國家監管機構的安全檢查。不過，重啟作業曾因反恐措施不足等問題而暫時受阻。東電周三將向核能監管機構申請六號機組重啟前的最終設備檢查。