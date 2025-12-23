鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-12-23 17:20

日本央行升息至 30 年高點後，日元兌美元卻未止跌，一度逼近 158 關卡，市場再度將焦點轉向：日本政府是否準備出手干預？事實上，在真正動用外匯干預前，日本決策者早已透過層層遞進的「口頭警告」向市場釋放訊號，這套語言系統，正是判讀日元政策風向的關鍵線索。

別只盯匯價猜干預！讀懂日本決策者「口頭警告」的真實分級。(圖:shutterstock)

根據對日本官員表態模式的分析，這些口頭警告可劃分為數個遞進的階段，從原則重申到終極警告，步步升級：

‌



階段一：堅持核心原則（G-20 共同原則）

在初期，官員們會堅持二十國集團（G-20）的核心原則，這通常是最低級別的「口頭警告」，意在為市場打預防針，強調規範性。關鍵措辭包括：

「匯率應該反映經濟基本面」

「匯率突然劇烈波動不可取」

「匯率水準應該由市場決定」

在這個階段，他們通常會澄清，他們並非針對特定的匯率水準，市場的波動尚未構成直接威脅。

階段二：擔憂演變成不適（波動加劇）

當日元走弱的趨勢開始加劇，並對國內經濟產生明顯的負面影響時，官員們的用詞會從描述轉向表達「不適」和「關注」。這標誌著他們進入了中等戒備狀態：

階段三：明確警告和行動暗示（介入真實可能性）

當市場波動被認為是投機行為驅動，且匯率走勢明顯與經濟基本面脫鉤時，官員們會發出更直接的警告，暗示干預的可能性大幅提高。此時，官員們的表態會從「擔憂」轉向「行動」：

「匯率未反映經濟基本面」

「我們看到外匯市場在投機行為驅動下出現快速波動」

「如有必要，我們將採取適當行動」

「我們不排除以任何手段遏制市場過度波動」

這些明確指向「投機」和「採取行動」的措辭，意味著政府已將干預納入實質性的政策選項。

階段四：終極警告（準備果斷行動）

最高層級的警告是發出「終極警告」，這通常是干預行動前的最後一步，旨在最大程度地震懾投機者，並為即將到來的干預行動提供正當性。

「我們已準備好採取果斷 / 大膽的行動」

這句話意味著財務省已進入臨戰狀態，可能隨時入場干預。

日本財務大臣片山皋月近期曾表示，「每種情況都不盡相同，因此指望每次都遵循相同模式是錯誤的」，暗示財務省的干預策略具有靈活性。這表明，雖然核心的措辭模式仍在，但干預的門檻和方式可能會根據實際情況調整。

回顧 2024 年，日元在 160 附近時，日本曾四度進場干預，為市場提供了重要參考座標。然而，官方真正的「紅線」從不寫在數字上，而藏在層層遞進的語言變化中。