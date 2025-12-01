鉅亨網編譯段智恆 2025-12-23 02:30

安德森 6 月出任通用汽車全球產品長，負責所有燃油車與電動車的產品開發，近月來更接手人工智慧 (AI) 與車用軟體整合等關鍵業務，影響力持續擴大。多名通用汽車高層私下指出，安德森已被視為現任執行長巴拉 (Mary Barra) 的「黑馬型」接班人選之一。

矽谷背景空降 接班名單掀波瀾

巴拉自 2014 年出任通用汽車執行長至今，任期已超過十年，是標普 500 指數企業執行長平均任期的兩倍以上。本周滿 64 歲的她，近年持續推動電動車轉型，也帶領通用汽車度過川普政府時期的關稅挑戰。對於未來任期長短，巴拉日前在公開場合僅表示，「那是董事會的決定，而不是我個人的選擇」。

通用汽車發言人則指出，目前並未討論巴拉去留，並強調任何有關安德森未來角色的討論都屬過早揣測。不過，市場普遍認為，通用汽車的接班名單本就競爭激烈，包括財務長雅各布森 (Paul Jacobson) 與資深高層、巴拉副手魯斯 (Mark Reuss) 都被視為可能人選。

近年來，通用汽車已有多位潛在接班人離職，包括 2020 年的財務長蘇雅德瓦拉 (Dhivya Suryadevara)、2021 年離任的前二號人物艾曼 (Dan Ammann)，以及去年才加入高層團隊、短短 8 個月即離開的西區 (Marissa West)。安德森的快速竄起，讓原本動盪的接班布局更顯複雜。

通用汽車要當科技公司 還是傳統車廠？

擺在董事會面前的核心問題是：通用汽車究竟要成為能與特斯拉、Waymo 競爭的科技公司，還是持續以大型燃油車為主的傳統汽車製造商？巴拉顯然傾向前者，而安德森正是她近年引進的一批矽谷高階人才之一。

安德森目前是通用汽車少數進入「高層策略小組」的核心成員，但相較於華爾街熟悉的雅各布森或魯斯，他在投資圈仍屬陌生面孔。這也反映出通用汽車轉型科技公司的嘗試，至今仍充滿挑戰。

過去幾年，通用汽車在電動車與自駕領域屢遭挫折。公司去年在投入約 100 億美元、歷時十年的自駕計程車計畫 Cruise 上按下停損鍵；今年 10 月，通用汽車更因電動車需求疲弱，對相關業務認列 16 億美元減損。

自駕老將回鍋 內部評價兩極

安德森加入通用汽車後，部分原本參與 Cruise 計畫的工程人員對他的到來表示歡迎。安德森已重新延攬部分 Cruise 關鍵成員，並在內部會議中肯定該團隊過去的技術成果。Cruise 曾是自駕計程車領域的先鋒，但因多起事故重創聲譽，最終促使通用汽車退出該市場。

然而，通用汽車內部對安德森的評價並非一致。一些員工質疑，重新啟用 Cruise 舊將是否重蹈覆轍；另有人對他在內部大會上，替公司具爭議性的績效評比制度辯護感到不滿。

安德森本人並未回應媒體詢問，通用汽車也未安排他受訪。他透過公司聲明表示，理解外界可能將他視為「揮舞著矽谷牛仔左輪、橫衝直撞的人」，但強調轉型必然伴隨摩擦，而團隊已在加速創新上取得進展。

這位麻省理工學院機器人博士，擁有多項自駕技術專利，業餘時間仍持續寫程式，並參與矽谷的冰球聯盟。他曾任職顧問公司，2014 年加入特斯拉，主導 Model X 與 Autopilot 系統開發，並與馬斯克在自駕方向上多次衝突。