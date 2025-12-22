鉅亨網編譯段智恆 2025-12-22 23:40

美國聯準會 (Fed) 官員警告，若未在明年持續降息，恐增加美國經濟陷入衰退的風險。Fed 理事米蘭 (Stephen Miran) 周一 (22 日) 在接受《彭博》專訪時表示，若貨幣政策未能適度下調，Fed 確實面臨誤判情勢的風險。

米蘭指出，他並未預期短期內會出現經濟衰退，但失業率上升的趨勢，應促使決策官員持續朝降息方向前進。他表示，失業率可能已高於市場原先預期水準，近期數據顯示，政策立場應更偏向鴿派。

‌



米蘭任期將於明年 1 月屆滿，自今年 9 月加入 Fed 理事會以來，便主張採取更大幅度的降息。他指出，Fed 自 9 月以來已三度降息，累計調降 75 個基點，這使得在下次會議上再度採取一次性降息半個百分點的必要性降低，但他尚未就未來政策方向做出最終決定。

他表示，隨著利率逐步下調，政策空間可能從大幅調整轉向更細緻的調控，但目前是否已進入這樣的階段，仍有待觀察，或仍需再經過數次降息才能達成。

Fed 本月已再度降息 1 碼，但官員對後續政策路徑仍高度分歧。多數決策者預期明年僅再降息一次，近期公開談話也顯示，主流意見傾向在未來數月按兵不動，靜待經濟前景更為明朗。