鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-22 22:40

隨著科技股反彈動能延續，美國股市周一 (22 日) 走揚，為假期縮短的一周揭開正面序幕。市場風險偏好回升，人工智慧 (AI) 題材再度帶動科技權值股上漲，協助標普 500 指數收復 12 月以來跌幅；與此同時，美元走弱推升金價再創新高，油價亦同步上揚。投資人一方面消化科技股上周修正後的反彈走勢，另一方面也靜待本周即將公布的關鍵經濟數據，評估後續市場方向。

截稿前，道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.0%。

‌



科技股買氣回溫，帶動全球股市走揚，美股那斯達克 100 指數可望一舉收復 12 月以來的跌幅；與此同時，金、銀與銅價齊創歷史新高，商品市場表現同樣亮眼。

那斯達克 100 期貨上漲 0.7%，美光 (MU-US) 盤前股價勁揚近 4%，甲骨文 (ORCL-US) 及「科技七雄」多數成分股同步走高。歐洲市場由科技與礦業股領漲；亞洲方面，受惠於人工智慧 (AI) 需求的市場表現突出，包括南韓綜合股價指數領漲區域股市。標普 500 期貨亦上揚 0.5%。

商品市場焦點除金屬價格改寫新高外，原油價格亦在地緣政治緊張升溫下走高。美國近期加強對委內瑞拉的封鎖行動，推升油價表現。全球債市則持續承壓，日本公債連續第二天下跌，美元走弱。

隨著上周美股回檔後吸引資金進場承接，市場對年底行情的樂觀情緒升溫。儘管投資人對 AI 題材與偏高估值仍存疑慮，但對經濟前景與企業獲利的信心，正支撐整體風險偏好。

投資機構指出，市場在年底前持續處於風險偏好環境，美國經濟成長展現韌性，有助支撐明年企業獲利表現，而聯準會利率水準下降亦改善金融環境。隨著運算效率提升，市場對 AI 資本支出與投資報酬的疑慮逐漸消退。

貴金屬價格大漲，避險需求受到地緣政治風險與市場對進一步降息預期的推動。現貨金價大漲逾 1.6%，突破 10 月創下的每盎司 4,381 美元紀錄，白銀與銅價同步創新高，白金價格則連續第八個交易日上漲。由於黃金與白銀不具孳息，寬鬆貨幣政策通常有利其價格表現。

分析人士指出，近月來貴金屬與其他資產的連動性明顯下降。年初時，金價仍與美元及科技股、加密資產等高風險資產高度相關，但此關係已逐步減弱，目前價格走勢更為獨立。

能源市場方面，布蘭特原油價格升破每桶 61 美元。美國軍方近日在委內瑞拉附近海域登船檢查油輪，並追逐另一艘船隻，加大對該國政府的施壓力道，意圖切斷其關鍵財政收入來源。

日本市場同樣受到關注。日本央行上周五將政策利率調升至 30 年來高點後，日圓一度轉強。日本官員對近期匯市單邊、快速波動表達高度關切，並表示若匯率走勢偏離基本面，當局保有採取行動的彈性。日圓上漲 0.4%，日本 10 年期公債殖利率升至 1999 年 2 月以來高點，美國 10 年期公債殖利率則小幅上揚至 4.16%。

截至台北時間周一（22 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.03%，至每股 182.85 美元

《路透》周一援引知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達已告知中國客戶，目標在明年 2 月中旬、農曆春節假期前，開始向中國出貨其性能僅次於最先進產品的 H200 晶片。相關人士指出，實際時程仍須視中國政府是否批准而定。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.14%，至每股 273.29 美元

義大利競爭主管機關競爭與市場管理局 (AGCM) 周一表示，已對美國科技巨頭蘋果及其兩家子公司開罰 9,860 萬歐元 (約 1.15 億美元)，理由是該公司涉嫌在行動應用程式市場中濫用支配地位，違反歐洲相關競爭規範。

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 0.53%，至每股 93.89 美元

串流媒體平台龍頭 Netflix 已為其收購華納兄弟探索公司 (WBD-US) 部分融資安排完成再融資，處理先前為併購交易取得的 590 億美元過渡性貸款之一部分。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：