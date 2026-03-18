鉅亨網編輯林羿君 2026-03-18 22:30

在伊朗衝突相關資訊仍不完整、且新聞標題頻繁牽動市場敏感神經之際，投資人需要的是一套清晰的分析框架，而非對每一則消息做出即時性的情緒反應。面對此類總體衝擊，《MarketWatch》分析指出，最關鍵的三個變數為：衝擊規模、持續時間以及第二輪效應（second-round effects）。

核心變數：規模與持續時間決定壓力強度

‌



目前伊朗衝突的干擾規模已清晰可見。荷姆茲海峽的通行受阻，正將全球相當比例的石油供給及關鍵戰略物資抽離國際市場。然而，這場衝突將持續多久，仍具高度不確定性。

由於能源基礎設施持續遭受攻擊，油輪運輸尚未恢復正常，加上伊朗已展現出進一步升級情勢的意願與能力（包括潛在的海峽布雷行動），情勢依然處於高度緊繃狀態。儘管美國官員曾釋出暫緩軍事行動的可能性，但最終結果仍取決於伊朗的應對、其領導層的凝聚力，以及重返談判桌的意願。

從戰略角度來看，延長干擾時間將提高德黑蘭的談判籌碼；當時間成為關鍵變數時，「缺乏降溫急迫性」本身即具備重要的指標意義。最終，第二輪效應將取決於規模與時間的交互作用：若干擾短暫，油價波動僅為「階段性曇花一現」；若衝擊延續，則將演變為影響全球經濟與資產配置的「新常態」。

經濟影響：商品衝擊 vs. 通膨自我循環

若能源衝擊演變成長期化，將帶來深遠的總體經濟影響。只要荷姆茲海峽通行受限、區域能源設施持續遭襲，油價風險將明顯偏向上行。除非看到油輪吞吐量回升等明確降溫跡象，否則趨勢難以根本扭轉。

能源作為運輸與製造業的核心成本，其價格波動反映在通膨數據中的速度，遠快於房租或勞動力市場等服務業因子。雖然商品在 CPI 權重中佔比較低，卻貢獻了大部分的通膨波動。

不過，當前全球經濟環境與 2022 年俄烏戰爭時有所不同。在本次衝突升溫前，美國經濟基期較弱，這意味著勞工爭取加薪的議價能力較低，能源價格飆升演變為「工資—物價螺旋（wage-price spiral）」而導致通膨自我循環的風險相對較輕。

觀察指南：決定政策取向的三大訊號

就現階段而言，市場正經歷一場「商品衝擊」而非「滯脹衝擊」。在能源衝擊的傳導效應明朗化前，「謹慎觀望」將是各國央行的政策主旋律。投資人應密切關注以下三大觀察訊號：

通膨預期指標： 特別是 1 年期遠期通膨交換（1-year, 1-year forward inflation swaps）等指標。若這些長期預期持續攀升，恐引發央行採取更激進的鷹派作為。 資產類別相關性： 若油價與美債殖利率同步走高，顯示市場正反應通膨壓力；若油價高漲但殖利率反轉下跌，則代表市場已由通膨憂慮轉向避險，開始擔心經濟衰退。此外，股債負相關顯示通膨恐懼主導市場，正相關則代表增長風險更受關注。 匯率與需求破壞： 當商品價格上升至臨界點，將引發「需求破壞（demand destruction）」並拖累成長，特定貨幣對（如澳幣等商品貨幣）的走勢將反映此轉折預期。

在通膨衝擊更為頻繁的環境下，伊朗衝突進一步凸顯了長期配置實體資產的必要性。涵蓋大宗商品、能源基礎設施與抗通膨債券（TIPS）的投資組合，將能提供更佳的分散風險效果。