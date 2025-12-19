search icon



通膨數據太漂亮？Fed三把手點出關鍵問題 提醒勿過度解讀

鉅亨網編譯段智恆

根據《CNBC》周五 (19 日) 報導，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，11 月美國通膨數據可能受到「技術性因素」影響而偏低，提醒市場在解讀最新消費者物價指數 (CPI) 時需保持審慎。

通膨數據太漂亮？Fed三把手點出關鍵問題 提醒勿過度解讀(圖：REUTERS/TPG)

威廉斯接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出，由於 10 月未能蒐集完整數據，加上 11 月上半月的資料收集受限，導致部分項目出現扭曲情況，進而拉低整體 CPI 表現。他表示，這些因素可能讓 CPI 讀數低估約 0.1 個百分點。


威廉斯說，相關影響仍有待 12 月數據出爐後才能更清楚判斷，屆時將有助於評估這些技術性因素的實際影響程度，但他認為，11 月通膨確實因上述原因而被「稍微壓低」。

根據美國勞工統計局 (BLS) 公布的延後報告，美國 11 月 CPI 年增率為 2.7%，低於經濟學家原先預期的 3.1%。不過，由於 10 月 CPI 發布遭取消，最新報告缺少多項慣常納入的比較數據。

勞工統計局指出，10 月期間無法回溯蒐集調查資料，因此在編製 11 月指數時，部分項目改採「非調查數據來源」估算，這也增加了數據解讀的不確定性。

在缺乏 10 月對照基準的情況下，部分經濟學家對是否可將 11 月數據視為通膨持續降溫的明確證據，仍抱持保留態度。威廉斯也提到，11 月數據主要來自下半月，當時促銷與折扣活動較為普遍，可能對價格形成壓抑。此外，房租與其他類別在資料處理上亦出現技術性複雜因素。


文章標籤

美國經濟通膨聯準會Fed降息消費者物價指數CPI紐約聯準銀行威廉斯John Williams

