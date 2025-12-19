通膨數據太漂亮？Fed三把手點出關鍵問題 提醒勿過度解讀
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周五 (19 日) 報導，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，11 月美國通膨數據可能受到「技術性因素」影響而偏低，提醒市場在解讀最新消費者物價指數 (CPI) 時需保持審慎。
威廉斯接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出，由於 10 月未能蒐集完整數據，加上 11 月上半月的資料收集受限，導致部分項目出現扭曲情況，進而拉低整體 CPI 表現。他表示，這些因素可能讓 CPI 讀數低估約 0.1 個百分點。
威廉斯說，相關影響仍有待 12 月數據出爐後才能更清楚判斷，屆時將有助於評估這些技術性因素的實際影響程度，但他認為，11 月通膨確實因上述原因而被「稍微壓低」。
根據美國勞工統計局 (BLS) 公布的延後報告，美國 11 月 CPI 年增率為 2.7%，低於經濟學家原先預期的 3.1%。不過，由於 10 月 CPI 發布遭取消，最新報告缺少多項慣常納入的比較數據。
勞工統計局指出，10 月期間無法回溯蒐集調查資料，因此在編製 11 月指數時，部分項目改採「非調查數據來源」估算，這也增加了數據解讀的不確定性。
在缺乏 10 月對照基準的情況下，部分經濟學家對是否可將 11 月數據視為通膨持續降溫的明確證據，仍抱持保留態度。威廉斯也提到，11 月數據主要來自下半月，當時促銷與折扣活動較為普遍，可能對價格形成壓抑。此外，房租與其他類別在資料處理上亦出現技術性複雜因素。
