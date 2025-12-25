search icon



漲勢延續！離岸人民幣兌美元升破7.0大關

鉅亨網編譯鍾詠翔

人民幣兌美元匯率周四（25 日）盤中延續漲勢，離岸人民幣兌美元升破 7.0 大關，最高觸及 6.9985，為 2024 年 9 月以來首次。

cover image of news article
離岸人民幣兌美元升破7.0大關。（圖：Shutterstock）

據《財聯社》報導，在岸人民幣兌美元升破 7.01 關口，現報 7.0068，創 2024 年 9 月 27 日以來新高。


招商證券（香港）研報表示，人民幣升值主要由以下因素推動：

第一、前 11 個月中國貿易順差首次突破 1 兆美元，形成人民幣升值基礎；

第二、企業在關鍵心理關口結匯意願增強，年底至春節前季節性結匯需求集中釋放；

第三、美國聯準會（Fed）降息預期下美元走弱，帶動非美貨幣被動升值；

第四、政策層面減少匯率干預，因出口結構向高附加值轉型，對出口企業補貼減少升值帶來的壓力，且防止資本外流循環。

對於人民幣匯率明年的走勢，中信期貨認為 2026 年人民幣匯率有望穩中有升，運行區間介於 6.8-7.2，貶值空間有限。

中信期貨表示，伴隨中國進入政策鞏固期，在出口維持韌性、人民幣資產收益率預期穩步抬升的背景下，人民幣可能進入升值通道。

中信期貨認為，2026 年人民幣匯率走向與節奏取決於三方面因素，一是央行中間價的調控力度；二是外部美指方向性演繹以及國內權益市場的表現；三是出口能否繼續保持亮眼表現。


