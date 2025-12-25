漲勢延續！離岸人民幣兌美元升破7.0大關

人民幣 兌美元匯率周四（25 日）盤中延續漲勢，離岸 人民幣 兌美元升破 7.0 大關，最高觸及 6.9985，為 2024 年 9 月以來首次。

第二、企業在關鍵心理關口結匯意願增強，年底至春節前季節性結匯需求集中釋放；

第三、美國聯準會（Fed）降息預期下美元走弱，帶動非美貨幣被動升值；

第四、政策層面減少匯率干預，因出口結構向高附加值轉型，對出口企業補貼減少升值帶來的壓力，且防止資本外流循環。

對於 人民幣 匯率明年的走勢，中信期貨認為 2026 年 人民幣 匯率有望穩中有升，運行區間介於 6.8-7.2，貶值空間有限。

中信期貨認為，2026 年人民幣匯率走向與節奏取決於三方面因素，一是央行中間價的調控力度；二是外部美指方向性演繹以及國內權益市場的表現；三是出口能否繼續保持亮眼表現。