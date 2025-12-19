鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-19 19:50

周四 (18 日) 公布的 11 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，美國通膨率出乎意料地降至年增 2.7%。然而，這份看似樂觀的報告卻在經濟學界引發巨大爭議。由於先前政府關門導致 10 月份的數據完全缺失，勞工部的報告中無法提供月度比較，使得多達數十種產品類別的近期價格波動成為謎團。

Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 對此表示質疑，她形容這份報告是「數據專家版的『國王的新衣』」，認為在缺乏 10 月數據且 11 月採樣有限的情況下，很難認真看待這些數字。

爭議的核心在於占指數權重約三分之一的住房成本。官方數據顯示，9 月至 11 月間住房成本僅增長 0.2%。哈佛大學經濟學家 Jason Furman 指出，勞工統計局 (BLS) 在計算住房成本時可能犯了嚴重的判斷錯誤，實際上是假設 10 月的增幅為 0，導致通膨數據被低估。

Furman 認為，這並非政治操作，而是機構僵化地執行演算法而非運用專業判斷的結果。

儘管數據準確性存疑，但通膨降溫仍有「真實」的驅動力。全美平均汽油價格已跌破 3 美元，觸及四年多來的最低點，這是推低通膨主指標的關鍵因素。

此外，Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Sam Tombs 提醒，11 月的數據採集直到 14 日才因政府重啟而恢復，這意味著很大一部分價格標籤是在黑色星期五折扣期間取得的，可能進一步壓低了數字。