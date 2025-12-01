鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-20 00:10

根據《CNBC》周五 (19 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 在亞利桑那州的新晶圓廠 Fab52 已開始量產 18A 製程晶片，希望藉此追上台積電。但目前唯一的客戶就是英特爾自己，能否說服大廠下單代工，將決定這家昔日晶片龍頭能否翻身。

問題是，要怎麼說服大廠相信英特爾的代工能力？目前 18A 唯一的客戶就是英特爾自己，明年 1 月將上市的 Core Ultra 系列 3 處理器 Panther Lake。

科技產業研究與顧問 Futurum Group 執行長 Daniel Newman 說，18A 現在變成英特爾內部用的製程，很多公司已經砸大錢在台積電，確保產能和良率，短期內不會換廠。

新廠能吸引客戶嗎？

英特爾把翻身希望放在亞利桑那州錢德勒市的 Fab52 新廠。英特爾 18A 在電晶體密度等指標上，大致能跟台積電 2 奈米相比。不過英特爾前幾代製程都延遲好幾年，目前還在解決技術問題，部分 18A 晶圓出現瑕疵，良率還不夠理想。

英特爾重新押注代工業務，是 2021 年執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 上任後開始的。去年 12 月基辛格下台，今年 3 月由陳立武 (Lip-Bu Tan) 接任。

陳立武今年 7 月在內部信中說，過去幾年公司投資太多、太快，但需求跟不上。

英特爾還在等大客戶時，美國政府 8 月出手了，投資 89 億美元拿下 10% 股權，錢主要來自 2022 年拜登簽的晶片法案。前幾天軟銀 (SFTBY-US) 投資 20 億美元，9 月輝達又投資 50 億美元，同意用英特爾部分技術，但沒說要用它代工。

英特爾代工部門主管 Naga Chandrasekaran 去年 11 月對《CNBC》說，良率和瑕疵率每個月都在進步，達到目標，相信已經撐過最難的時候。

Chandrasekaran 說，Fab52 每周能做超過 1 萬片 18A 晶圓。亞利桑那有超過 100 萬平方英尺的無塵室，5 座晶圓廠用 48 公里的高架軌道連起來運送晶圓。第 6 座廠 Fab62 預計 2028 年完工。

自己也是競爭對手

找客戶不容易。台積電只做代工，但英特爾自己也做產品，等於跟想拉的客戶搶生意。

哈佛商學院教授 David Yoffie 從 1989 年到 2018 年擔任英特爾董事。他說，如果你是輝達、超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US) 或博通 (AVGO-US)，真的敢把核心技術交給英特爾代工嗎？這等於讓英特爾看到你的秘密。他建議把代工業務拆出去獨立。

微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 去年簽約，會讓英特爾代工部分自家晶片，但出貨量不大。最近傳出超微在考慮找英特爾代工，還有分析師預測蘋果 (AAPL-US) 可能在 2027 年讓英特爾做部分 Mac 晶片。