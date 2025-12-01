鉅亨網編譯段智恆 2025-12-20 03:00

《路透》周五 (19 日) 報導，儘管 2025 年美股整體表現仍屬亮眼，投資人期盼的「聖誕行情」能否如期登場，卻在年底前面臨多重變數考驗。12 月以來，標普 500 指數表現反而小幅走低，與歷史上 12 月多半走強的季節性走勢背道而馳。市場近期在人工智慧 (AI) 投資疑慮與聯準會 (Fed) 降息路徑變化之間擺盪，使年底行情增添不確定性。

AI 投資疑慮與降息預期交錯 年底行情仍有空間

‌



近幾周來，美股波動主要來自兩大主題：企業在 AI 基礎建設上的龐大資本支出是否具備合理回報，以及市場對 Fed 在 2026 年進一步降息的預期不斷調整。本周，甲骨文 (ORCL-US) 資料中心相關專案的疑慮，一度拖累科技股與 AI 概念股表現；不過，周四公布的通膨數據低於預期，為股市帶來短暫支撐。

Edward Jones 資深全球投資策略師 Angelo Kourkafas 指出，近期經濟數據強化市場對 Fed 維持降息偏向的預期。雖然部分投資人可能在年底選擇獲利了結，為盤勢帶來短線壓力，但最新數據「很可能為今年的聖誕行情亮起綠燈」。

根據《Stock Trader’s Almanac》統計，自 1950 年以來，標普 500 指數在「聖誕行情」期間——也就是年底最後 5 個交易日與隔年 1 月前 2 個交易日——平均上漲約 1.3%。今年該期間自本周三開始，延續至明年 1 月 5 日。

數據延後與 Fed 路徑成焦點 資金輪動撐住盤勢

投資人本周同時消化一批因聯邦政府關門 43 天而延後公布的經濟數據。就業報告顯示，11 月新增就業人數回升，但失業率升至 4.6%，創逾 4 年新高；另有延後公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，11 月通膨升幅低於預期。不過，分析人士提醒，數據蒐集延後至 11 月底、正值假期促銷期間，可能對通膨讀數造成干擾。

在 Fed 已連續三次降息後，市場正試圖從最新數據中判斷 2026 年下一步寬鬆時點。Barings 全球資產配置主管 Trevor Slaven 指出，受關門影響的數據失真，使市場對 Fed 未來政策路徑的討論更加分歧，尤其在就業市場出現降溫跡象之際。

展望未來一周，市場將關注第三季國內生產毛額 (GDP)、耐久財訂單與消費者信心指數等數據。在假期縮短的交易周中，AI 題材仍將是市場焦點之一。標普 500 指數 2025 年迄今上漲逾 15%，有望連續第三年繳出至少 10% 的年漲幅，但近期市場開始質疑 AI 相關巨額投資何時才能轉化為實質回報，科技股因此承壓。

Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 表示，市場對 AI 支出的懷疑聲浪逐漸升高，而科技股在市值加權指數中的高比重，也放大了對整體盤勢的影響。不過，今年表現相對落後的產業，如運輸、金融與小型股，12 月以來走勢轉強，協助穩住大盤。