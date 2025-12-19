鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，Alphabet(GOOGL-US)旗下雲端運算部門 Google Cloud 與資安公司 Palo Alto Networks(PANW-US)周五 (19 日) 宣布擴大合作關係。知情人士透露，這項合約金額「接近 100 億美元」，不僅是 Google Cloud 迄今規模最大的資安服務合作案，也凸顯企業在人工智慧 (AI) 時代下，對雲端資安需求持續攀升。
根據熟悉交易內容的人士說法，合約內容包括派拓網路承諾在未來數年內，向 Google Cloud 支付接近 100 億美元的費用。雙方高層皆未對合約具體金額發表評論。Palo Alto Networks 總裁詹金斯 (BJ Jenkins) 表示，部分支出將用於將既有產品遷移至 Google 雲端平台，另一大部分則投入開發結合 AI 的新服務。
Google Cloud 營收總裁倫納 (Matt Renner) 指出，AI 的快速發展大幅推升企業對資安的需求。不過，他也坦言，相較於軟體開發等已被 AI 深刻改變的領域，網路安全仍處於發展初期。
詹金斯則表示，當年雲端運算興起時，也伴隨前所未見的新型安全威脅，如今 AI 帶來的挑戰與當時情況相似。隨著生成式 AI 工具日益普及，網路攻擊手法與防禦技術正同時被 AI 所強化，形成新一輪的攻防競賽。
Google 與 Palo Alto Networks 近年皆大舉投資資安軟體，以因應企業導入 AI 所衍生的風險。Google 以 320 億美元收購資安新創 Wiz 的交易仍待監管單位核准；Palo Alto Networks 則於 10 月推出 AI 驅動的資安產品，並在上月宣布以 33.5 億美元收購軟體公司 Chronosphere。
倫納表示，這筆合作案展現 Google Cloud 在 AI 浪潮下的有利定位，有助於其在雲端市場與亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 等大型競爭對手抗衡。Google 與 Palo Alto Networks 自 2018 年起建立策略夥伴關係，Palo Alto Networks 執行長艾若拉 (Nikesh Arora) 過去也曾長期任職 Google，並於 2014 年前擔任商務長。
下一篇