鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-20 05:15

《巴隆周刊》週五 (19 日) 報導，中國科技巨頭騰訊近期透過日本第三方雲端服務，取得輝達最新一代 Blackwell GPU 的運算資源，即便這款高階人工智慧 (AI) 晶片目前仍受美國出口管制，禁止直接銷售至中國。

報導引述知情人士指出，騰訊透過總部位於東京的日本軟體服務商 Datasection 存取使用輝達 Blackwell 晶片，間接存取受限的高階 AI 算力。

Datasection 近期宣布，將採購 1.5 萬顆輝達 Blackwell GPU，並部署於日本大阪與澳洲雪梨的資料中心，這些資料中心將服務「全球最大雲端服務供應商之一」。

Datasection 執行長石原紀彥受訪時拒絕透露更多細節。當被直接問及客戶是否為騰訊時，他回應：「我不說是，也不說不是。」

消息人士揭露是透過其在日本的商務往來中，識別出騰訊就是客戶。

騰訊為中國市值最大的科技企業之一，業務涵蓋雲端運算、線上遊戲、社群媒體、電子商務等多個領域，對高效能 AI 運算資源需求龐大。騰訊是微信母公司，也是中國市值最大的企業。

輝達發言人表示，現行出口規則本來就允許經核准的企業，在受管制國家以外地區建置並營運雲端服務，而爭取這些雲端服務業者的訂單，這對維持美國科技領先地位，以及促進國家與經濟安全都至關重要。

換言之，輝達晶片不能直接賣給中國，但可以放在盟國的雲端機房裡用；這樣既能做生意，又能把技術控制權留在美國陣營。

然而，騰訊以雲端方式使用輝達最先進的 AI 晶片，做法並未違反現行美國出口管制規定，但已引發美國政界對監管漏洞的關切。

紐約州共和黨眾議員 Michael McCaul 稱，出口管制的強度取決於最薄弱的一環，而中國正利用這一點，他今年稍早曾提出立法草案，試圖賦予監管機構更多工具來因應此危險漏洞。

在美國出口管制之下，輝達 Blackwell GPU 目前仍禁止直接出口至中國，相關限制最早可追溯至拜登政府時期。

美國總統川普本月稍早表示，已批准向中國銷售輝達 H200 GPU，但仍明確將 Blackwell 世代及下一代 Rubin 晶片排除在外，並重申先進技術不會對中國開放。

然而，透過海外雲端間接取得運算能力的模式，實際上仍讓中國科技企業能使用美國最先進的 AI 算力，顯示美方在先進晶片出口政策上，仍保留一定彈性空間。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則回應表示，美國正在將貿易與科技議題政治化、過度安全化，並加以武器化。

截稿前，騰訊未回應置評請求。