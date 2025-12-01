鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周五 (19 日) 報導，多名美國共和黨籍國會議員近日聯名致函美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth)，要求五角大廈將包括人工智慧 (AI) 新創深度求索 (DeepSeek)、小米 (01810-HK) 以及京東方科技集團（BOE Technology Group）在內的多家中國科技企業，納入涉嫌協助中國軍方的企業名單。
根據信函內容，這封信於本周四 (18 日) 深夜寄出，時間點正值美國總統川普簽署規模達 1 兆美元的強制性國防支出法案後不久。議員要求國防部將上述企業列入俗稱「1260H 條款」的名單，該名單專門點名被美方認定與中國軍方有關聯的企業。
目前，1260H 名單已涵蓋多家中國大型企業，包括中國科技巨頭騰訊 (00700-HK) 以及電動車電池大廠寧德時代 (300750-CN)。雖然該名單本身不構成正式制裁，但具有高度政策象徵意義，向美國政府機構及其供應商傳達五角大廈對相關企業的立場，部分被列名的企業也曾因此對美國政府提起訴訟。
信中指出，DeepSeek 被質疑協助中國軍方並規避美國出口管制。《路透》今年 6 月曾引述美國高層官員報導，稱該公司涉及相關行為。此外，京東方作為蘋果 (AAPL-US)iPhone 顯示面板供應商之一，也被列為國會議員要求五角大廈在 2030 年前，逐步排除出美國國防供應鏈的中國企業之一。
議員們同時建議，將多家中國生技、半導體與機器人相關企業一併納入名單，包括藥明康德 (603259-CN)、金斯瑞生物科技 (001548-HK)、速騰聚創 (02498-HK)、Livox、宇樹科技 (Unitree Robotics)、達闥科技 (CloudMinds)、華虹半導體 (688347-CN)、深南電路 (002916-CN) 以及芯源微電子 (Kingsemi)(688037-CN) 等。
聯名簽署該信函的九名議員全數為共和黨人士，其中多人擔任國會關鍵委員會要職，包括密西根州聯邦眾議員穆倫納爾 (John Moolenaar)、佛羅里達州聯邦參議員史考特 (Rick Scott)、阿肯色州眾議員克勞福 (Rick Crawford)、紐約州眾議員加巴里諾 (Andrew Garbarino)、維吉尼亞州眾議員威特曼 (Rob Wittman)、密西根州眾議員休伊曾加 (Bill Huizenga)、南達科他州眾議員強森 (Dusty Johnson)、伊利諾州眾議員拉胡德 (Darin LaHood) 以及田納西州眾議員奧格爾斯 (Andy Ogles)。
此外，川普日前已指示國防部將名稱改為「戰爭部」(Department of War)，但此一更名仍須國會立法通過才能正式生效。
