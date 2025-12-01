鉅亨網編譯段智恆 2025-12-20 01:00

根據《路透》周五 (19 日) 報導，多名美國共和黨籍國會議員近日聯名致函美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth)，要求五角大廈將包括人工智慧 (AI) 新創深度求索 (DeepSeek)、小米 (01810-HK) 以及京東方科技集團（BOE Technology Group）在內的多家中國科技企業，納入涉嫌協助中國軍方的企業名單。

根據信函內容，這封信於本周四 (18 日) 深夜寄出，時間點正值美國總統川普簽署規模達 1 兆美元的強制性國防支出法案後不久。議員要求國防部將上述企業列入俗稱「1260H 條款」的名單，該名單專門點名被美方認定與中國軍方有關聯的企業。

信中指出，DeepSeek 被質疑協助中國軍方並規避美國出口管制。《路透》今年 6 月曾引述美國高層官員報導，稱該公司涉及相關行為。此外，京東方作為蘋果 (AAPL-US)iPhone 顯示面板供應商之一，也被列為國會議員要求五角大廈在 2030 年前，逐步排除出美國國防供應鏈的中國企業之一。

聯名簽署該信函的九名議員全數為共和黨人士，其中多人擔任國會關鍵委員會要職，包括密西根州聯邦眾議員穆倫納爾 (John Moolenaar)、佛羅里達州聯邦參議員史考特 (Rick Scott)、阿肯色州眾議員克勞福 (Rick Crawford)、紐約州眾議員加巴里諾 (Andrew Garbarino)、維吉尼亞州眾議員威特曼 (Rob Wittman)、密西根州眾議員休伊曾加 (Bill Huizenga)、南達科他州眾議員強森 (Dusty Johnson)、伊利諾州眾議員拉胡德 (Darin LaHood) 以及田納西州眾議員奧格爾斯 (Andy Ogles)。