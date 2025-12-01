鉅亨網編譯段智恆 2025-12-20 00:00

《路透》周五 (19 日) 報導，即便美國總統川普上月宣布調降部分進口關稅，美國咖啡消費者短期內恐怕仍難以等到價格回落。產業人士指出，美國咖啡零售價格高漲，主因並非關稅，而是過去一年原豆供給吃緊所推升的成本壓力，相關影響仍在供應鏈中緩慢傳導。

原豆短缺推升成本 關稅影響尚未完全反映

‌



美國經紀商、交易員與產業專家指出，川普去年夏季大規模加徵進口關稅，確實一度推高咖啡原豆價格，但目前零售端的漲價，主要仍反映去年原豆供應短缺的影響，而非關稅本身。

獨立咖啡分析師 Christopher Feran 表示，目前看到的多數零售價格調漲，並非回應關稅，而是來自去年以來原豆市場創高的價格環境。數據顯示，截至今年 3 月的 12 個月內，咖啡原豆價格幾乎翻倍，成為推升終端售價的主要因素。

產業人士估計，從原豆價格變動到反映在消費者杯中，通常需至少 9 個月時間，原因包括烘焙期程與價格協商流程。這意味著，即便原豆價格回落，也可能要到明年，消費者才感受得到。

價格傳導緩慢 咖啡價「漲得快、跌得慢」

在美國這個全球最大咖啡消費市場，咖啡價格短期內仍將維持高檔。分析指出，原豆成本至少占一包烘焙研磨咖啡生產成本的 40%，而市場在歷經三個產季的氣候不利與供給缺口後，至今尚未完全修復。

多數業界人士預期，在 2025/26 與 2026/27 會計年度 (10 月至隔年 9 月)，咖啡產量有望轉為供給過剩，搭配關稅退場，原豆價格可望趨緩，最終傳導至零售端。不過，這一過程仍需時間。

原因在於，美國烘豆商平均僅持有約 2 至 3 個月的原豆庫存，另需 2 至 3 個月完成烘焙與包裝，且與零售通路的價格協商多以季度為單位進行。換言之，截至 11 月為止，美國零售咖啡價格年升 18.8%，幾乎與關稅無關。

此外，在川普關稅仍在位的 8 月至 11 月間，原豆價格上漲近 35%，這波漲幅尚未完全反映在超市貨架；即便關稅調降後，原豆價格也僅回落約 6%。Lucatelli Coffee 執行長 Steven Walter Thomas 直言，咖啡價格「上漲總是比下跌快」。

關稅退場僅減緩漲速 食品通膨仍是政治難題

川普面對部分州選舉結果反映民眾對食品價格上漲的不滿，上月宣布撤回對 200 多項美國難以自產食品的「對等關稅」，稅率介於 10% 至 41% 之間，咖啡亦在其中；與此同時，也豁免對巴西進口商品額外 40% 的關稅。巴西供應美國約三分之一的咖啡豆。

關稅退場確實在短期內放緩漲價速度。J.M. Smucker(Folgers 母公司) 在 11 月底表示，將不再考慮因關稅於冬季調漲咖啡價格，但仍維持每股盈餘約 0.5 美元的不利影響。