11月CPI放緩仍偏高 日本通膨連44個月高於目標 升息預期再升溫

鉅亨網編譯許家華 2025-12-19 08:20

日本 11 月消費者物價漲幅雖小幅放緩，但已連續第 44 個月高於日本央行設定的 2% 目標，進一步強化市場對升息的預期。

（圖：REUTERS/TPG）

官方數據顯示，日本 11 月整體消費者物價指數（CPI）年增率降至 2.9%，低於 10 月，但仍維持在目標之上。扣除生鮮食品的核心通膨率與 10 月持平在 3%，符合路透調查經濟學家的平均預估。

相關數據公布之際，日本央行正結束為期兩天的政策會議，市場普遍預期，央行可能將利率調升至 1995 年以來的最高水準。進一步排除食品與能源價格的「核心核心通膨率」則由 3.1% 小幅降至 3%。

在個別項目方面，米價通膨已連續第六個月放緩，11 月年增率為 37.1%。今年 5 月時，米價曾年增逾一倍，創下超過 50 年來最大漲幅。

分析指出，日本央行若升息，有助於抑制通膨並使其逐步貼近目標，但政策取向仍須審慎，因為升息恐進一步壓抑本就疲弱的經濟動能。修正後的數據顯示，日本第三季國內生產毛額（GDP）較先前估計更為疲弱，季減 0.6%，並以年率計算萎縮 2.3%。

在財政與貨幣政策的取向上，立場分歧逐漸浮現。首相高市早苗週三向工商團體表示，日本應採取更積極的支出政策，而非過度緊縮財政，以提振經濟成長與稅收。她同時主張相對寬鬆的貨幣政策，並對日本央行近期的升息動向提出批評。

日本央行副總裁若田部昌澄則在同一場合指出，政府應透過財政支出與成長策略，提高日本經濟的潛在成長率，進而推升「中性利率」。所謂中性利率，是指能在不刺激或抑制經濟的情況下，使經濟成長與通膨維持平衡的政策利率。