2025-12-17

隨著投資人積極尋找能夠參與大型趨勢的標的，例如人工智慧（AI）、電氣化，以及製造業回流，華爾街投資銀行 Evercore ISI 近日點名七支美國與歐洲工業類股，認為這些公司正好站在上述趨勢的核心位置。

根據《巴隆周刊》報導，Evercore ISI 近日正式啟動對這些工業類股的研究覆蓋，並全數給予「買進」評等。

Evercore ISI 將這套投資邏輯稱為「賣鏟人」策略，典故來自 19 世紀中葉的加州淘金熱。當年，販售工具的商人往往比親自下礦挖金的淘金客更賺錢。

在當前市場環境下，Evercore ISI 這個策略意指透過投資為 AI 資料中心供電、以及支撐製造業回流西方國家的設備與技術供應商，來間接受惠於龐大的結構性成長趨勢。

Evercore ISI 資深董事總經理 Alexander Virgo 指出，電力需求的長期成長，正推動「過去 20 年來最強勁的一波設備投資循環」。

Virgo 在研究報告中寫道，「賣鏟人」策略能讓投資人「借力於基本面強勁的產業週期，同時受益於緊張的供應鏈和企業的定價優勢」。

根據華爾街預估，美國未來 20 年的用電需求，年均成長率將接近 3%，明顯高於過去 20 年約 1% 的成長水準。

Virgo 形容，這代表電力市場正邁入「新的電力時代」。

個股估值與目標價

在個股目標價方面，Virgo 對 GE Vernova 與西門子能源的目標價分別為 860 美元與 235 美元，意味著仍有約 28% 與 65% 的上漲空間。

值得注意的是，儘管兩家公司業務性質相近，西門子能源的本益比仍低於 GE Vernova；以前瞻未來 12 個月的預估獲利計算，西門子能源約為 31 倍，而 GE Vernova 則約為 54 倍。

Virgo 對 Hubbell 與施耐德電氣的目標價分別為 347 美元與 575 美元，潛在漲幅皆超過 20%，兩者目前本益比均約為 25 倍。

至於三家自動化設備商，Evercore ISI 給予漢威聯合、艾默生電氣與西門子的目標價分別為 255 美元、170 美元與 347 美元，隱含約 20% 至 30% 的上漲空間。

其中，漢威聯合本益比約 19 倍，艾默生與西門子則約 21 倍。

市場共識仍有落差

不過，其中 Hubbell 與漢威聯合在市場共識中顯得相對不那麼一致。

根據 FactSet 資料，僅約 44% 的分析師給予 Hubbell「買進」評等，而標普 500 指數成分股的平均「買進」評等比例約為 55%。

至於漢威聯合，覆蓋該股的分析師中，約有一半（50%）給予「買進」評等。

相較之下，其餘獲 Virgo 推薦的公司，在華爾街的「買進」評等比例接近 70%，顯示市場普遍看好其後市表現。