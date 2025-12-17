鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周三 (17 日) 報導，OpenAI 聘請英國前財政大臣 George Osborne 負責「OpenAI for Countries」計畫，推動總額 5,000 億美元的星門 (Stargate)AI 基礎建設計畫的國際擴張。他是繼前首相蘇納克 (Rishi Sunak) 後，最新轉戰美國科技業的英國政壇重量級人物。
OpenAI 聘請 2010 年至 2016 年擔任英國財政大臣的 George Osborne，負責 Stargate AI 基礎建設計畫的國際業務。
Osborne 周二在 X 平台發文證實：「我最近問自己：現在全世界最令人興奮、最有前景的公司是哪一家？我相信答案是 OpenAI。」
Osborne 的新職位是「OpenAI for Countries」負責人兼董事總經理。OpenAI 今年 5 月推出這項計畫，將與各國政府合作建設資料中心，把總額 5,000 億美元的 Stargate 計畫擴展到美國以外。
而前英國首相蘇納克今年 10 月加入 OpenAI 競爭對手 Anthropic 和微軟 (MSFT-US) 擔任顧問，前副首相 Nick Clegg 從 2018 年起擔任 Meta(META-US) 全球事務高階主管，今年初卸任。
英國政治人物薪資遠不及美國科技公司中階員工。英國首相年薪約 17.4 萬英鎊 (23.2 萬美元)，Meta 研究工程師薪資可高達 40 萬美元。
Osborne 加入時，OpenAI 正持續擴充高層團隊。這家 AI 新創公司今年 5 月找來前 Instacart 和 Meta 高階主管 Fidji Simo 擔任應用程式執行長，本周又找來 Google 資深主管 Albert Lee 領導併購團隊。