據《商業內幕》周三 (17 日) 報導，OpenAI 聘請英國前財政大臣 George Osborne 負責「OpenAI for Countries」計畫，推動總額 5,000 億美元的星門 (Stargate)AI 基礎建設計畫的國際擴張。他是繼前首相蘇納克 (Rishi Sunak) 後，最新轉戰美國科技業的英國政壇重量級人物。

OpenAI 聘請 2010 年至 2016 年擔任英國財政大臣的 George Osborne，負責 Stargate AI 基礎建設計畫的國際業務。

Osborne 周二在 X 平台發文證實：「我最近問自己：現在全世界最令人興奮、最有前景的公司是哪一家？我相信答案是 OpenAI。」

Osborne 的新職位是「OpenAI for Countries」負責人兼董事總經理。OpenAI 今年 5 月推出這項計畫，將與各國政府合作建設資料中心，把總額 5,000 億美元的 Stargate 計畫擴展到美國以外。

而前英國首相蘇納克今年 10 月加入 OpenAI 競爭對手 Anthropic 和微軟 (MSFT-US) 擔任顧問，前副首相 Nick Clegg 從 2018 年起擔任 Meta(META-US) 全球事務高階主管，今年初卸任。

英國政治人物薪資遠不及美國科技公司中階員工。英國首相年薪約 17.4 萬英鎊 (23.2 萬美元)，Meta 研究工程師薪資可高達 40 萬美元。