鉅亨網新聞中心 2025-12-17 17:10

賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活。(圖:shutterstock)

這款曾擊敗競爭對手、問鼎美國電動皮卡銷量冠軍的明星車型，在推出僅 4 年後便將走下生產線，代表著福特在電動化轉型策略上的一次重大調整，也引發了外界對傳統車企電氣化困境的熱烈討論。

‌



特斯拉 CEO 馬斯克對此直言不諱地評論：「我很多年前就講過，還在開非自動化的燃油車，就跟騎馬配翻蓋手機一樣荒謬。但老產業就是這樣，再好的新點子也塞不進他們腦袋裡——他們只會一路撐著，撐到自己滅亡為止。」

馬斯克以「自作孽不可活」來形容福特等傳統車企在擁抱電氣化時的猶豫不決，這也可能與先前福特在 L4 系統方面考慮與 Waymo 等外部合作夥伴而非完全採用 FSD 的決定有關，反映了兩家公司在技術路線上的潛在分歧。

福特的這一系列變動背後，是高達 195 億美元的預計損失，大部分將計入當季財報。這款耗資至少 220 億美元打造的車型，雖然在過去兩年內平均每季銷量達 7,000 輛，表現出色，但卻難逃「賣一輛虧一輛」的窘境。

自 2023 年以來，福特電動車業務已累計虧損達 130 億美元，F-150 Lightning 正是主要虧損源之一。高於預期的製造成本、以及在拖掛狀態下續航里程嚴重縮水的用戶體驗問題，都使得市場需求未達到福特的預期，導致工廠開工率不足五成、庫存高企。

面對嚴峻的財務壓力，福特決定對業務策略進行重大調整，將資源和精力轉向獲利能力更強的增程（Extended Range Electric Vehicle）和混合動力車型。福特明確表示，與其在目前沒有獲利前景的大型電動車上繼續投入數十億美元，不如將資金轉向回報更高的領域，包括更多的混合動力卡車和廂型車，以及價格適中的電動車等。

福特已宣布，將為其幾乎所有車型推出混動版本，下一代 F-150 Lightning 也將改為增程車型，目標續航力超過 700 英里（約 1127 公里）。此外，福特還取消了外界關注的下一代電動皮卡（內部代號「T3」）計畫，並將其位於田納西州的電動車工廠改建為燃油車工廠，以應對市場的快速變化。

福特曾承諾到 2030 年純電車銷售佔比超過 40%，如今的新目標已調整為混動加上純電車型的總銷量超過 50%，顯示出其更加務實的盈利導向。

儘管策略轉向，福特並未完全放棄純電路線，而是將產品定位調整為更小、更親民的車型。後續的純電車型開發將集中於通用電動車平台（Universal EV Platform），預計在 2027 年推出一款中型純電動皮卡，目標起價約為 3 萬美元（約 21 萬元人民幣）。