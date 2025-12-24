分析師：特斯拉Q4交車量恐不及市場預期

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-24 10:20

分析師預估特斯拉Q4交車量將低於市場共識預期(圖：Shutterstock)

券商 New Street Research 預估，特斯拉第四季交車量約介於 41.5 萬至 43.5 萬輛，低於市場共識預估的約 44 萬輛。

分析師 Pierre Ferragu 表示，交車量承壓的原因在於「第三季需求提前釋放」，這與美國補貼在 9 月底到期有關。

美國市場被視為主要的疲弱來源。Ferragu 預期，美國第四季交車量將季減約 7.5 萬輛，並形容這種情況為「美國市場的空窗期」，反映補貼帶動的前一季強勁表現回歸正常水準。

同樣地，瑞銀 (UBS) 分析師 Joseph Spak 預測，特斯拉第四季總交車量約為 41.5 萬輛，較 Visible Alpha 的市場共識低約 5%。

Spak 指出，美國 7,500 美元電動車消費者稅收抵免到期後，美國需求轉弱是關鍵因素。他表示，美國銷量可能出現季減超過 35%、年減約 25% 的情況。

在美國以外的市場，分析師則認為情況相對穩定。New Street Research 預期，中國與歐洲第四季交車量將季增約 10%，大致符合一般季節性表現。

不過，瑞銀指出，雖然歐洲交車量呈現季增，但仍可能出現年減。

Spak 寫道，「我們預期歐洲市場交車量將季增。第四季前兩個月，歐洲前八大市場的交車量已季增約 31%。我們預期整季約 7 萬輛，但這仍可能年減約 15%。」

在中國市場，Spak 預期交車量將較前一季小幅成長，但即使 12 月通常是銷售旺季，全年仍可能年減最多 10%。

至於世界其他地區，在第三季表現強勁後，第四季動能預料趨緩。New Street Research 預測，南韓、土耳其等市場先前表現亮眼，第四季將出現季減，但隨著特斯拉持續擴展國際市場，交車量仍可望維持年增。

瑞銀也指出，土耳其在稅賦優惠結束後交車量轉弱，南韓市場動能同樣降溫。

分析師預期，交車量下滑將對獲利能力構成壓力。Ferragu 預估，特斯拉第四季毛利率將季減 2.3 個百分點，較市場共識低約 2.2 個百分點。

儘管短期交車表現面臨逆風，分析師指出，投資人關注焦點未必只放在季度交車量上。

Spak 寫道，「問題愈來愈變成：市場是否已不再那麼在意交車量，而只關注自駕計程車 (Robotaxi) 與 Optimus 人形機器人的進展？」