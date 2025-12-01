鉅亨網編譯段智恆 2025-12-17 01:30

《路透》周二 (16 日) 報導，在美國 11 月非農就業與 10 月零售銷售數據出爐後，華爾街分析師普遍認為，儘管就業成長略優於市場預期、消費表現未明顯轉弱，但受政府停擺與政策因素干擾，數據「雜訊偏高」，不足以改變對美國經濟「溫和降溫」的整體判斷，也未動搖市場對聯準會 (Fed) 明年進一步降息的基本預期。

非農沒崩、消費沒垮！華爾街：數據雜訊偏高 難改Fed政策預期(圖：REUTERS/TPG)

多名策略師指出，投資人當前更關注就業市場是否持續惡化，而非單月數據表現；在未出現明顯衰退訊號前，市場反應傾向保守，Fed 短期政策立場亦難因本次數據而出現明顯轉向。

‌



數據雜訊干擾判讀 分析師：整體訊號有限

美國 11 月非農就業人數增加 6.4 萬人，高於市場預期，但失業率升至 4.6%；同時，10 月零售銷售表現持平。由於兩項數據均因長時間政府停擺而延後發布，華爾街普遍對其參考價值保持審慎態度。

FHN Financial 總體策略師 Will Compernolle 指出，本次報告「很難從中擷取明確訊號」，尤其官方已提醒 11 月失業率的統計誤差高於正常水準。他認為，4.6% 的失業率仍接近 Fed 對 2025 年底的中位數預測，並未顯示勞動市場出現失控式惡化。

高盛資產管理也表示，Fed 不太可能對這次數據給予過高權重，主席鮑爾先前已示警，政府停擺導致資料失真，12 月就業數據才會是更具指標性的觀察依據。

就業降溫但未失去動能 市場分歧 Fed 下一步

多數分析師認為，11 月非農數據延續「低聘雇、低裁員」的趨勢，顯示就業市場仍在緩步降溫，而非快速轉弱。

Janus Henderson 多資產投資主管 Adam Hetts 指出，11 月就業成長雖然偏低，但並未構成新的衰退風險，單一數據不足以改變 Fed 的降息路徑預期。他也認為，10 月非農轉為負值，主要來自政府部門調整，民間就業仍維持正成長，使市場對整體就業結構的擔憂相對有限。

不過，也有觀點偏向鴿派。Harris Financial Group 合夥人 Jamie Cox 直言，這份報告顯示 Fed「可能仍落後於景氣變化」，未來仍有進一步降息空間。Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 則指出，失業率升至 4.6%，已接近 Fed 官員預期區間上緣，可能讓支持寬鬆政策的成員更具底氣。

消費未崩潰 分析師：經濟仍在撐

在消費面向，10 月零售銷售意外持平，但未出現明顯下滑，亦被視為支撐市場情緒的因素之一。

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 指出，儘管政府停擺對數據造成干擾，但民間部門與消費力道「比最悲觀預期來得好」，顯示經濟仍在某種程度上持續運轉。她認為，在缺乏企業即時回饋的情況下，零售銷售是判斷消費動能的重要線索，而本次數據至少顯示需求尚未明顯轉弱。

部分分析師也提到，消費韌性有助支撐股市表現。Andersen Capital Management 創辦人 Peter Andersen 表示，投資人原本就預期「不要有意外」，失業率小幅上升雖提高降息可能性，但仍不足以構成政策趨勢。他也指出，在 Fed 內部意見分歧與主席接班人選未定的背景下，決策短期內恐維持觀望。