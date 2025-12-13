鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 14:10

聯準會穩市場、甲骨文財報卻成變數！AI投資疑慮再「突襲」美股。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，聯準會近日宣布，連續第三次下調基準利率，將聯邦基金利率目標區間降至 3.5% 至 3.75%，並在最新利率預測中暗示，2026 年仍有再降息 25 個基點的空間。

‌



聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後表示，央行在「充分就業」與「物價穩定」兩大使命上所面臨的風險大致平衡，但也指出，美國政府先前長達 43 天的停擺，導致部分經濟數據延後公布，相關影響仍有待進一步評估。

他同時淡化近期升息的可能性，強調升息「並非當前政策討論的主要情境」。

Bolvin 財富管理集團總裁 Gina Bolvin 指出，聯準會官員對政策路徑的投票出現分歧，顯示內部尚未完全取得共識，但從鮑爾的談話來看，若經濟情勢需要，聯準會仍傾向採取較為寬鬆的政策立場。

她表示：「這反映出聯準會正嘗試在不過度干預的情況下，引導經濟實現軟著陸。」

此次降息被部分市場人士形容為「帶有鷹派色彩的降息」，但聯準會同時釋出的偏鴿訊號，加上官員之間罕見的政策分歧，以及鮑爾任期將於明年春季屆滿所帶來的不確定性，使市場解讀空間擴大。

然而，投資人很快開始擔心科技公司在 AI 上的龐大支出，市場氣氛隨之轉趨保守。

甲骨文財報成市場警訊 AI 投資成本疑慮浮現

近年來，甲骨文被視為市場觀察 AI 基礎設施投資強度，以及相關支出能否有效轉化為營收與獲利成長的重要指標。

不過，該公司最新公布的 2026 財年第二季財報表現好壞參半，未能完全滿足市場高度期待。

甲骨文本季資本支出季增高達 40%，約 120 億美元，並預估本財年資本支出總額將達 500 億美元，較華爾街原先預期高出約 150 億美元。資本支出規模大幅擴張，使投資人開始重新評估 AI 布局對企業財務結構的壓力。

更引發市場關注的是，當德意志銀行分析師 Brad Zelnick 直接詢問甲骨文為支撐 AI 業務發展究竟需要借入多少資金時，公司聯席執行長 Clay Magouyrk 並未給出明確數字。

他表示：「我們確實看到一些分析認為，相關資金需求可能超過 1,000 億美元，但我們預期實際所需金額會少於，甚至遠遠少於這個水準。」

不過，部分市場人士認為，聯準會近期推出的新一輪美國國庫券購買計畫，旨在提振銀行體系流動性，加上整體偏鴿的利率政策立場，可能在中期內緩和市場對科技企業資產負債表的擔憂。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 指出：「所謂的『金髮女孩』情境正在浮現。聯準會的預測顯示，經濟有機會同時實現較高成長、較低通膨與較低失業率，而利率的預期路徑也相對穩定。」

Deepwater 資產管理公司合夥人 Gene Munster 指出，目前 AI 板塊正處於調整階段，「我現在最關心的問題是，這波低迷究竟還要持續多久。」