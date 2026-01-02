鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 19:15

美國公債市場價格，在 2026 年第一個交易日下跌，顯示投資人對避險資產的需求減弱。30 年期公債殖利率攀升多達 4 個基點至 4.88%，創下自 9 月初以來的最高水準。同時，10 年期公債殖利率也上漲了兩個基點，來到 4.19%。

美國債券市場走勢疲軟，主要歸因於市場對美國經濟前景持樂觀態度。此前，周三 (31 日) 發布的數據顯示，上周美國申請失業救濟金的人數，降至今年最低水準之一。

DBS 銀行固定收益策略師 Eugene Leow 指出，長天期公債殖利率的逐步走高，可能反映了美國經濟樂觀情緒的增加，這在股市中也有所體現。

全球其他債券市場同樣走弱。由於周三適逢假日休市，這些市場正在追趕美國的變動。其中，10 年期英國公債殖利率上漲 4 個基點至 4.52%，德國同期殖利率也上升 3 個基點，達 2.88%。

澳洲債券市場表現落後於其他國家。澳洲 3 年期和 10 年期公債殖利率上漲了約 9 個基點。市場猜測大宗商品價格的上漲，將會提振澳洲的經濟成長前景。受此影響，澳元兌美元匯率上漲多達 0.5%，跑贏了其他 G10 國家。