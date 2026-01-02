鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-02 23:17

〈美股早盤〉AI題材點燃2026首個交易日 主要指數上揚、費半漲逾4%。(圖：REUTERS/TPG)

AI 題材持續發燒

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示：「今天看到的是股市持續上漲，AI 和科技再次處於前線。交易員仍處於買盤情緒，2025 年許多看漲主題延續到 2026 年。」

不過，巴克萊策略師則警告，股市在 2026 年創紀錄高點開盤，要小心過度依賴 AI 成功。該團隊仍預期今年進一步上漲，受惠於企業獲利韌性和成長與貨幣政策間的有利權衡。

扭轉首日交易趨勢

周五漲勢扭轉近年來首日交易趨勢，標普 500 指數在過去 3 年的首個交易日都下跌。據 Bespoke Investment Group 數據，自 1953 年以來，標普 500 指數新年開盤的中位數變化為下跌 0.3%，僅不到一半時間上漲。

美國公債表現分歧，30 年期殖利率徘徊在 9 月來最高水準附近，10 年期殖利率變化不大。貴金屬在經歷數日劇烈波動後反彈，白銀上漲 3.2% 至每盎司 74 美元左右，黃金同步走揚。美元則小幅上漲。

截至台北時間周五（2 日）23 時許：

焦點個股：

台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 4.77%，至每股 318.39 美元

全球晶圓代工龍頭台積電獲得美國政府核發為期一年的許可證，允許其進口晶片製造設備至中國大陸廠區。市場認為此舉有助台積電維持在中國市場的營運，並減輕美中科技戰對其業務的衝擊。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.76%，至每股 453.12 美元

電動車龍頭特斯拉在歐洲多個主要新車銷售市場大幅下滑，為該公司在歐洲市場的慘淡一年畫下句號。不過早盤該股仍上漲。

比亞迪 (BYDDY-US) OTC 早盤股價上漲 4.87%，至每股 12.71 美元

中國電動車巨頭比亞迪達成 2025 年全年銷售目標，不過這個好消息，正受到中國汽車市場 2026 年充滿變數的前景所挑戰。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月製造業 PMI 終值報 51.8，預期 51.8，前值 52.2

華爾街分析：

德意志銀行策略師指出，除 AI 外，2026 年還有幾個關鍵主題將影響市場，包括美國貿易政策新發展，特別是最高法院將對關稅合法性作出裁決。聯準會將是另一個關注焦點，美國總統川普預期將在年初提名下一任聯準會主席。

XS.com 分析師 Linh Tran 表示：「2026 年純粹由估值擴張推動進一步上漲的空間可能有限。利率、獲利或政策相關衝擊可能引發比周期早期階段更快、更明顯的修正。」