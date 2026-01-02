鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
AI 相關興奮情緒推動 2026 年美股第一個交易日 (2 日) ，納斯達克 100 指數、標普 500 指數同步走揚，道瓊則是先下跌後跟上漲勢。美國公債 10 年期殖利率變化不大，貴金屬在經歷數日劇烈波動後反彈。
截稿前，道瓊工業指數上漲約 60 點或 0.13%，那斯達克綜合指數漲逾 1%，標普 500 指數漲近 0.56%，費城半導體指數大漲 4.6%。
KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示：「今天看到的是股市持續上漲，AI 和科技再次處於前線。交易員仍處於買盤情緒，2025 年許多看漲主題延續到 2026 年。」
不過，巴克萊策略師則警告，股市在 2026 年創紀錄高點開盤，要小心過度依賴 AI 成功。該團隊仍預期今年進一步上漲，受惠於企業獲利韌性和成長與貨幣政策間的有利權衡。
周五漲勢扭轉近年來首日交易趨勢，標普 500 指數在過去 3 年的首個交易日都下跌。據 Bespoke Investment Group 數據，自 1953 年以來，標普 500 指數新年開盤的中位數變化為下跌 0.3%，僅不到一半時間上漲。
美國公債表現分歧，30 年期殖利率徘徊在 9 月來最高水準附近，10 年期殖利率變化不大。貴金屬在經歷數日劇烈波動後反彈，白銀上漲 3.2% 至每盎司 74 美元左右，黃金同步走揚。美元則小幅上漲。
台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 4.77%，至每股 318.39 美元
全球晶圓代工龍頭台積電獲得美國政府核發為期一年的許可證，允許其進口晶片製造設備至中國大陸廠區。市場認為此舉有助台積電維持在中國市場的營運，並減輕美中科技戰對其業務的衝擊。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.76%，至每股 453.12 美元
電動車龍頭特斯拉在歐洲多個主要新車銷售市場大幅下滑，為該公司在歐洲市場的慘淡一年畫下句號。不過早盤該股仍上漲。
比亞迪 (BYDDY-US) OTC 早盤股價上漲 4.87%，至每股 12.71 美元
中國電動車巨頭比亞迪達成 2025 年全年銷售目標，不過這個好消息，正受到中國汽車市場 2026 年充滿變數的前景所挑戰。
德意志銀行策略師指出，除 AI 外，2026 年還有幾個關鍵主題將影響市場，包括美國貿易政策新發展，特別是最高法院將對關稅合法性作出裁決。聯準會將是另一個關注焦點，美國總統川普預期將在年初提名下一任聯準會主席。
XS.com 分析師 Linh Tran 表示：「2026 年純粹由估值擴張推動進一步上漲的空間可能有限。利率、獲利或政策相關衝擊可能引發比周期早期階段更快、更明顯的修正。」
根據《CNBC》對市場策略師所做的調查顯示，今年標普 500 指數平均目標價為 7,629 點，意味著有約 11% 的上漲空間。
